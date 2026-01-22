鈴川直弥（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/22】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の鈴川直弥が21日、グループのX（旧Twitter）を更新。年始に実家で母親が作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。

◆鈴川直弥、母の手料理を披露


鈴川は「今日も1日がんばろう」とコメントし「年始に実家で母親が作ってくれたやつ」と1枚の写真を添えた。写真には、焼き鮭やサラダ、味噌汁とご飯が並ぶ和食が写っている。

◆鈴川直弥の母の手料理投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「素敵な時間」「微笑ましい」「お母さんの愛情伝わる」「懐かしい気持ち分かる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

