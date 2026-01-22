USJ×ポケモン、新プロジェクト発表 “深化したポケモン体験”創造へ
【モデルプレス＝2026/01/22】合同会社ユー・エス・ジェイは、株式会社ポケモンと共に、より革新的な世界水準のポケモン体験を提供する新プロジェクトを発表。本プロジェクトは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパーク体験を継続的に強化し、ゲスト満足度をさらに高めていくことの一環となる。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「今までの株式会社ポケモンとの協働を基盤に、かつてないほどインタラクティブなポケモン体験を創造するプロジェクトを始めることを喜ばしく思います」とコメント。「このポケモンの新体験は、日本でのデビュー後、ユニバーサル・ディスティネーション＆エクスペリエンス（本社：米国フロリダ州オーランド）のグローバル拠点で展開する予定です」とし、プロジェクトの詳細については、「後日改めて発表いたします」と伝えた。
また、この新プロジェクトの本格始動に際し、ユニバーサル・ディスティネーション＆エクスペリエンス会長兼CEOのマーク・ウッドベリー氏、合同会社ユー・エス・ジェイ社長の村山卓氏、株式会社ポケモンの代表取締役社長の石原恒和氏もそれぞれコメントを発表。石原氏は「ポケモンが30周年を迎える今年、その大きな節目に皆様との新たなプロジェクトを本格始動できることを、大変嬉しく思います」と喜びを明かしている。（modelpress編集部）
◆USJ、新プロジェクト本格始動
◆マーク・ウッドベリー氏コメント
◆村山卓氏コメント
◆石原恒和氏コメント
