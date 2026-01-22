¡Ú1Æü¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¡ØÇÇØ²þÁ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¤Ç»ÑÀªÈþ¿Í
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¯¤ÈÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤ê¤¬¤Á¡£»ÑÀª¤¬°¤¤¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦µÈÅÄÄ¾Êå¤µ¤ó¤Ë¡¢»ÑÀª²þÁ±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤ä¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª¡¡ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤ËËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
1Æü1Ê¬¡ÖÇÇØ¡×²þÁ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¤ä¤êÊý
➀ ÂÎ°éºÂ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£Î¾¼ê¤Î»ØÀè¤òÁ°¤Ë¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¤·¤ê¤Î¼Ð¤á¸å¤í¤ËÃÖ¤¯¡£
POINT
¼ê¤¬¤Ò¤¤Ä¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢»ØÀè¤ò¸å¤í¤Ë¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤âOK¡ª
¢ ´é¤ò¼Ð¤á¾å¤Ë¸þ¤±¡¢Â©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¶»¤òÁ°¤ËÄ¥¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é20ÉÃ¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤ÎÂÎÀª¤ËÌá¤ë¡£¤³¤ì¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£
ÇØ¹ü¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¶»¤ò³«¤¤¤Æ¸ÆµÛ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ä¶»¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÑÀª²þÁ±¤Ë¸ú²Ì¤¢¤ê¡£1Æü1Ê¬¡¢º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄµÈÅÄ Ä¾Êå¤µ¤ó
À°»ÑÀª¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦ÈþµÓÈþÍÆ²È¡£¡Ö¹ü³Ê²þÁ±¥µ¥í¥óVes¡×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í ¥óŽ¢salon £Ù¡×ÂåÉ½¡£¥×¥íÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢ 2015Ç¯¤è¤ê¶¿¤Ò¤í¤ß»á¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼ ¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø ¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤¬¥é¥¯¡Á¤Ë¤Ê¤ë YOSHIDA¼° ¤æ¤ë¥±¥¢ÂÎÁà ¡Ù¡Ê»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ë¡£