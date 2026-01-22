

JR西日本

JR西日本は22日、強い冬型の気圧配置による積雪や強風などが見込まれるとして、中国エリアの一部の路線、区間で列車の運転取り止めを決めています。（22日午後2時10分現在)

【因美線】

智頭駅(鳥取県)～美作加茂駅間は始発から終日運転取り止め

美作加茂駅～津山駅間は部分運休となり、午後3時14分 津山駅発～智頭駅行き、

午後5時58分 智頭駅発～津山駅行き、午後9時29分 美作加茂駅発～津山駅行きの列車は運転取り止めとなっています。



【芸備線】

東城駅(広島県)～備後落合駅間は部分運休となり、午後2時39分 備後落合駅発～新見行きの列車は運転取り止めとなっています。

備後落合駅～三次駅(広島県)は始発から運転を見合わせていましたが、上りは午後2時53分 三次駅発～備後落合駅行き、下りは午後5時14分 備後落合駅発～三次駅行きの列車から運転を再開する予定です。

【特急列車】

スーパーはくと、スーパーいなば、はまかぜはすべての列車が全区間で運休となっています。

23日は中国エリア全線区で始発から正常運転の予定です。最新の情報はJR西日本のホームページで確認できます。

