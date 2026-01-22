東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
雇用統計（12月）09:30
結果 6.52万人
予想 2.70万人 前回 -2.87万人（-2.13万人から修正）（雇用者数)
結果 4.1%
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
※要人発言やニュース
【日本】
格付け会社S＆P
高市首相が掲げる「食品消費税2年間廃止案」は長期的に財政を悪化させる
経済成長と歳入の伸びが弱まれば財政状況はさらに悪化するだろう
【その他】
トランプ氏とNATOの枠組みにはグリーンランドに対するデンマーク主権尊重が含まれる
