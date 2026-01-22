藤岡弘、仮面ライダー55周年にしみじみ「ゴーゴー仮面ライダーですから」 平和な世界への祈りも
藤岡弘、（79）、天翔愛（24）、藤岡真威人（22）、天翔天音（20）、藤岡舞衣（17）の藤岡ファミリーが22日、都内で行われた洋服の青山／スーツスクエアの『フレッシャーズ新CM発表会』に参加した。
【写真】カワイイ…！変身ポーズを披露する藤岡ファミリー
弘は『仮面ライダー』（1971）で本郷猛／仮面ライダー1号を演じた。今年は仮面ライダー55周年という節目の年となる。「55周年。ゴーゴー仮面ライダーですから」と同年に公開された『ゴーゴー仮面ライダー』を引用しつつ「55年も経ったのにびっくりしている」としみじみと語った。「世界が早く安穏の時代に入ってもらいたいですね。悲しいことが多いですから。新しい未来に向けて人類が平和になってもらいたいという思いが絶えずわいてきます」とヒーローとして世界の平和への祈りを語っていた。
「ありがとう」篇となる新CMは、弘の「家族、変身」というフレーズからスタート。藤岡4きょうだいがラフな装いから鮮やかに1回転すると一瞬にして大人っぽいスーツ姿に“変身”する。最後も弘の「家族、感謝」で締めくくられている。新CMは23日から全国で放映される。
