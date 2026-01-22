女優の大竹しのぶ（68）が21日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。主演舞台「ピアフ」の上演200回に思わぬ本音をもらす場面があった。

前回の放送は舞台「ピアフ」の開幕前の6日に収録したもの。6日目の上演となる同舞台は開幕の翌日11日に通算200回目の上演を迎えた。

「200回って、凄いなあと思うんですけど、初演が15年前ですから。その15年の間に6回上演して」と大竹。「本来だったら、4年前の博多座でちょうど大千穐楽で200回目を迎えるはずだったんですけども、まだコロナが蔓延している時で、2回中止になってしまって、それで198回で終わってしまったというわけなんです」と説明した。

制作サイドから「200回目の特別カーテンコールをしましょう」と提案があったといい、劇中の「水に流して」という楽曲を歌うことになったそうで「私はそこまでしか聞いてなかったんですね」とした。

「こういうこと言うと感じ悪いかもしれないけど」と前置きしたうえで「“200回が何なのさ”みたいな感じのところがあって」とぶっちゃけ。「本当に1回1回勝負して、たまたまそれが200回重なったっていうだけ。本当に明日から続く201回目、202回目も本当に大事な公演なので“そこだけフューチャーされるのもなんかね”って。だから簡単に“じゃあみんなで『水に流して』を歌えばいいですね”って言って。“3時間のお芝居観た後にお客様ずっとそこにいていただくのは申し訳ないし”って、私は簡単に考えていたんでございますよ」と大竹。

「そしたら、1回、2回って引っ込んでまた拍手で呼ばれて。3回目、みんなで一緒に出るはずなのに、みんながついてきてくれないんですよ。“あれ？どうした？”と思ったら、みんなはサプライズカーテンコールということで聞いていて。みんながバラの花を隠していて、出演者の方がみんなで私にバラの花をくださったんです。“ええ？！私一人だけ？！”って言って」と苦笑した。

ただ、サプライズはそれだけではなく、「サプライズゲスト？誰？」と驚く中、登場したのは家族ぐるみで親交がある歌舞伎俳優の中村勘九郎の次男・中村長三郎。「のりちゃん、小学校6年生ですね。モーニングを着て、ピシッと背筋を伸ばして、花束を持ってきて私に渡してくれました」と感激。「のりちゃんが“大竹さん”って言って。“そんな言い方したことないでしょ、のりちゃん”って。“たけばぁ、200回おめでとう。1000回目指して頑張ってね”って。“そんなの目指せないよ！”って言ったんですけども。のりちゃんが来て、立派なあいさつをしてくれました。“本当にありがとう”って私はもう驚いて座り込んでしまったんですけども」と振り返った。

サプライズはこれで終わりかと思ったら、もう1人、歌手の岩崎宏美も花束を抱えて来てくれたとし、「“ええ？！宏美ちゃん忙しいのに！”って。“初日おめでとう”ってLINEももらったばっかりなのに。そこでも私はもうびっくりして。宏美ちゃんはもう涙ながらにあいさつしてくださいまして。“本当に優しいな”って、“いい友達だな”って思いました」と感謝した。

大竹は「本当にありがたいことだなって思います。お客様が求めてくださるから私たちはできるのであって、求められなければ別にそこで終わりになるわけですから。それを6回もやり続けることができたっていうのは、本当にありがたいことだなっていうのは思いますね」と話した。