福士蒼汰主演『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）第1話のTVer再生数が200万回を突破した。（※）

参考：福士蒼汰が更新してきた“ヒーロー像” 『仮面ライダーフォーゼ』から『東京P.D.』まで

本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにこだわり、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。

主演を福士が務めるほか、吉川愛、正名僕蔵、竹財輝之助、太田莉菜、谷原七音、本多力、緒形直人らがキャストに名を連ねている。

※計測期間：2026年1月13日～1月21日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）