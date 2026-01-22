「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日午後２時現在で三井海洋開発<6269.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



年明けに衆院・解散総選挙の観測が出て以降、株式市場では「選挙は買い」のアノマリーが意識されるようになり、高市トレードに弾みがついた。経済安全保障の観点で重要視されるレアアース関連も物色対象となり、南鳥島周辺の資源開発を巡る思惑から三井海洋にも投資マネーが流入した。ただし同社株は昨年１１月につけた上場来高値を上抜けることはできず、今月１５日に頭打ちとなり、騰勢は一服。短期的な調整圧力を警戒する投資家の存在が、売り予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS