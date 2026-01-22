【テニス速報】 全豪オープン 第5日 トマス マルティン エチェベリ / カミラ ウゴ カラベリ vs フランシスコ セルンドロ / フアン マヌエル セルンドロ
全豪オープン
大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[トマス マルティン エチェベリ / カミラ ウゴ カラベリ] 2 - 1 [フランシスコ セルンドロ / フアン マヌエル セルンドロ]
全豪オープン第5日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子ダブルス2回戦で、トマス マルティン エチェベリ / カミラ ウゴ カラベリとフランシスコ セルンドロ / フアン マヌエル セルンドロが対戦した。
第1セットはトマス マルティン エチェベリ / カミラ ウゴ カラベリが6-4で先取。第2セットはフランシスコ セルンドロ / フアン マヌエル セルンドロが6-4で奪い返したが、第3セットはトマス マルティン エチェベリ / カミラ ウゴ カラベリが6-2で制し、トマス マルティン エチェベリ / カミラ ウゴ カラベリがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-22 14:22:07 更新