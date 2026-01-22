Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新し、メンバー9人全員が写った集合ショットを公開した。デビュー6周年を迎えた節目に投稿された1枚に、ファンの注目が集まっている。

■Snow Manが白シャツ×黒ネクタイ姿で密着！

阿部は投稿に「Snow Man 6th Anniversary!!!!!!!!!」と添え、9人がエレベーター内に集まった写真を披露した。

全員が白シャツに黒ネクタイという統一感のあるスタイリングで、ぎゅっと距離を詰めた構図が印象的だ。

笑顔を浮かべるメンバー、クールな視線を向けるメンバー、ピースサインを決めるメンバーと、それぞれの個性がさりげなく表れている。

阿部はハッシュタグに「#9人だけでエレベーター乗った時に撮影する担当」とユーモアたっぷりに記した。

また、投稿は午後1時22分に行われており、Snow Manのデビュー日である1月22日に合わせたものとみられる。

ファンからは「1時22分にポストするところ好き」「粋なことしてくるあべちゃんさすが」「尊い9人」「みんなの個性が伝わる写真で素敵」「いいアングル」「画面がかっこいいで溢れてる」といった声が相次いで寄せられている。

■1月22日にデビュー6周年を迎えたSnow Man

