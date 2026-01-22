Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、Snow Man初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』を訪れたことを報告。自撮りショットなどを披露した。

【写真】渡辺翔太が自身のポートレートを見つめる横顔＆Snow Man“8人”で撮った集合ショット

『Snow Man 1st POP-UP』は、2025年夏にソウルからスタートし、台北、バンコク、大阪、東京と巡ってきた。本日1月22日から2月22日まで、東京・六本木ヒルズアリーナ・ヒルズ カフェ スペースにて開催されている。

■渡辺翔太のフェミニンな“きれいめコーデ”も話題

渡辺は、背中の一部分がペプラムになったフェミニンなライトグレーのジャケットにレースシャツ、白パンツという上品なコーディネートでPOP-UPを訪問。自身のポートレートを見つめる横顔ショット（1枚目）をはじめ、9人全員のキービジュアルの隣で、横向きでポーズをとった写真（2枚目）や、ブルーの照明が輝くスペースで撮った、鏡越しのセルフィー（3枚目）を公開した。

ファンからは「しょっぴーも見つめるしょっぴーもかっこいい」「横顔が美しすぎる」「どの角度でも顔面国宝」「きれいめコーデにキュン」「爆イケ男」「ジャケットかわいい」「スタイリングが梅春で最高」などといったファンの声が続々と到着している。

■Snow Man“8人”がギュッと集まった集合ショットも公開

Snow Man公式Xでは、渡辺が自撮りしていたスペースで、白やグレー、ベージュなど柔らかな色味のきれいめコーデの8人がギュッと寄った集合ショットが公開されている。なお、目黒は海外スケジュールのため不在となっている。