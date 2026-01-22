TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¤µ¤ó¡¢¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¾®µÜ»³ÍºÈô¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ø¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÆü¡Ùµ­Ç°ÆüÀ©ÄêÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚµÆÃÏ°¡Èþ¡¦ÏÉ¸«ÎèÆà¡Û¥«¥ì¡¼ÄÌ¡¦¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¾®µÜ»³¤µ¤ó¤«¤é­à±£¤·Ì£­áÅÁ¼ø¡¡¡ÖºÇ¶á¿²Íî¤Á¤·¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×°é»ù¤¢¤ë¤¢¤ë¤â



¿·¤¿¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡Ø¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÆü¡Ù¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È1·î22Æü¤¬¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¡×¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍâÆü¤Î23Æü¤ò¿·¤¿¤Êµ­Ç°Æü¤ËÀ©Äê¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¦ÆüËÜµ­Ç°Æü¶¨²ñ¤Ë¤è¤ëµ­Ç°ÆüÅÐÏ¿¾Ú¤Î¼øÍ¿¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

 



¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÆÃÏ¤µ¤ó¤ÈÏÉ¸«¤µ¤ó¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï­àËÜÅö¤Ë£±Æü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡£ËèÆü¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦22»þ¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¤Ã¤Æ(µ¤ÉÕ¤¯)­á¤È¡¢Â¿Ë»¤Ö¤ê¤ò¹ðÇò¡£­àÂçÂÎ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ìë8»þ¤Ë¿²¤Æ¡¢»ä¤â¿²Íî¤Á¤·¤Æ¡¢10»þ¤Ëµ¯¤­¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡££±Æü¤¬Áá¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹­á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÏÉ¸«¤µ¤ó¤âð÷¤­¤Ê¤¬¤é­àºÇ¶á¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¿²Íî¤Á¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡©´¨¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡©­á¤È¡ÖÅß¤Î°é»ù¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

 



£³¿Í¤Ï¼«Âð¤Ç¤â¤è¤¯¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï­à¤â¤¦¡ÖµßÀ¤¼ç¡×¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥ì¡¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë(»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬)¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£(Í¼¿©¤ò)¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ²¿µ¤¤Ê¤¯ÍÄÃÕ±à¤Î¸¥Î©¤ß¤¿¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤ªÃë¥«¥ì¡¼¤¸¤ã¤ó¡¢Í¼¿©¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢(ÍÄÃÕ±à¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È)¤«¤Ö¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥«¥ì¡¼Âç¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿©¤Ù¤ë¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤«¹¥¤­·ù¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤¬¡¢¥«¥ì¡¼¤Ï¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²æ¤¬²È¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ç¤¹¤Í­á¤È¡¢¥«¥ì¡¼¤ò¡ÖµßÀ¤¼ç¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÉÑÈË¤ËÍ¼ÈÓ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼êºî¤êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÏÉ¸«¤µ¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¤¥ó¥É¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¥«¥ì¡¼¤¬¹¥¤­¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬­à¤ª¤¦¤Á¤Î¥«¥ì¡¼¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡£¡Ê¥ì¥·¥Ô¿ô¤¬¡Ë¿­¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä­á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤½¤ó¤ÊÃæ­à¡Ê±£¤·Ì£¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡Ë°Õ³°¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡×­á¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤­¤Ã¤Æ¤Î¥«¥ì¡¼ÄÌ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¾®µÜ»³¤µ¤ó¡£Ç¯´Ö¿ôÉ´¿©¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ç¤Ï¼«¿È¤Ç¼êºî¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤«¡£­àÆýÀ®Ê¬¤À¤·¡¢´Å¤ß¤â²Ã¤ï¤ë¤·¡¢¥«¥ì¡¼¤Ë¥¢¥¤¥¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¨¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤­á¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±£¤·Ì£¤ò¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë£²¿Í¤ËÅÁ¼ø¡£µÆÃÏ¤µ¤ó¤ÈÏÉ¸«¤µ¤ó¤â­à¤¨¡¼¡ª°Õ³°¡ª­á­à¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦­á¤È¶½Ì£¿¼¤²¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û