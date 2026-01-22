»³²¼½ØÊ¿Âç¡¢³«ËëÅê¼ê¤ËÌ¾¾è¤ê¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹äÏÓ¡¢½çÄ´¤ËÄ´À°
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤¬22Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö³«Ëë¤Ø¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î³«ËëÅê¼ê¤ØÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤ÎÃæ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡160¥¥íÂæ¤ÎÂ®µå¤¬Ì¥ÎÏ¤Î23ºÐ¤Î¹äÏÓ¡£ºòµ¨¤Ï¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç9·î¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢4»î¹ç¤Ç1¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÆÈ¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÂÎ´´¶¯²½¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¡Ö´¶³Ð¤Ï¤¤¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¡£¡Ö°ìÇ¯´Ö¡¢´°Áö¤·¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£