羽生結弦の美しい跳躍、素が垣間見える笑顔も！最新写真集『羽』先行カット到着
2月3日に発売される『羽生結弦 写真集「羽」』（扶桑社）より、先行カット3点が公開。併せて、撮影担当のフォトグラファー・矢口亨氏のコメントも到着した。
【写真】「能登半島復興支援チャリティー演技会」の一枚、羽生の素が垣間見える屋外での写真も公開！
本著は、プロアスリート羽生結弦をフォトグラファーの矢口亨が撮り下ろした写真集。東日本大震災から15年となる3月には宮城県でのアイスショー「notte stellata 2026」や、4月には単独公演「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」も予定されており、表現者として進化を続ける羽生の現在の姿を収めた作品だ。
タイトル『羽』は、プロ転向後の羽生さんが「より自由に自身の表現を追求するステージへ飛躍した姿」を象徴する言葉として、矢口氏が名付けたもの。この2年間にスタジオで撮りおろしたカットを中心に、アイスショーのステージや舞台裏など約140点を掲載している。
公開されたのは、電子版のカバー写真にもなっている、高く跳躍した一瞬をとらえた一枚。『ESSE』2025年1月号の取材で撮影し、当時付録のポスターにもなった美しいカットだ。
矢口氏は「4回目の跳躍で、ようやく納得のいく一枚を捉えることができました。身体のバランス、表情、そして衣装の動き。アスリートであると同時に表現者でもある彼だからこそ生まれた、その個性が鮮やかに立ち上がるポートレートだと思います」とコメントしている。
さらに、被災地を応援するべく羽生が仲間とともに2024年9月に金沢市で行った「能登半島復興支援チャリティー演技会」でのフィナーレの一枚も公開。
このイベントのオフィシャルカメラマンとして密着した矢口氏は「前日の練習ではただ一人リンクに残り、Mrs. GREEN APPLEの『ケセラセラ』を静かに磨き上げていました。被災者に向けた舞台だからこそ、限られた時間の中でも丁寧に準備し、いつも以上に思いを込めて表現しようとした演技だったと思います」と振り返る。
そして、ナチュラルな羽生の素が垣間見える、屋外での写真も到着。矢口氏は「日没間際の柔らかな自然光の中での撮影はずっと叶えたかったことの一つです。まっすぐな道を前に『ここを進んで、カメラに向かって振り返ってほしい』と伝えました。マジックアワーの中で羽生選手が見せた表情は今まで以上に開放的な雰囲気が感じられて、撮影するのも楽しかったです」と語った。
また、発売を記念して、掲載カットから厳選した作品のパネル展を開催。矢口氏によるコメント付きで、撮影エピソードや写真に込めた思いを見ることができる。パネル展を開催する書店限定で、購入特典としてポストカード2枚セットを進呈（先着順、なくなり次第終了）。パネル展会場／開催日程は以下の通り。
【パネル展会場／開催日程】※展示内容は会場により異なる
■東京会場
有隣堂アトレ恵比寿店
1月24日〜2月28日
■大阪会場
紀伊國屋書店梅田本店
1月31日〜2月9日 ※最終日は20時まで
■京都会場
大垣書店イオンモールKYOTO店
1月31日〜2月28日
＜巡回展＞
紀伊國屋書店仙台店
3月5日〜22日
紀伊國屋書店名古屋空港店
3月13日〜30日
『羽生結弦 写真集「羽」』は、扶桑社より2月3日発売。定価4400円（税込）。
