フランスで行われている「ディオール」２０２６年秋冬メンズコレクションショーを訪れた、俳優・横浜流星の姿にネットが沸いた。

日本時間２１日の夜に行われ、横浜は吉沢亮、北村匠海とともに参加。吉沢のインスタグラムのストーリーズに様子がアップされ、横浜も登場した。

横浜はオフホワイトのジャケットコーデ。シルバーのようなヘアカラーで、雰囲気をガラリと変えた。

ネットは「横浜流星のビジュが朝から腰抜かすレベル」「Ｄｉｏｒの横浜流星のビジュが衝撃すぎた。なんでも似合っちゃうんだね」「最新の横浜流星の髪型がどタイプすぎる」「Ｄｉｏｒのイベント？の横浜流星の顔かっこよすぎるｗｗｗｗｗｗ役に合わせてか分からないけど、髪色も良いしすごい。蔦重の顔ではあるけどぜったいに蔦重ではないのがすごい」「わぁ〜。横浜流星くん、蔦重とは別人！！当たり前だけど。髪色似合ってますね」「Ｄｉｏｒメンコレの横浜流星は国宝級ですね…」「年末と印象違いすぎて５年前くらいの映像かと思ったら２０２６だった。役者凄（すご）い」「イメージ変わりすぎ」「しかし…８カ月前に黒髪マンバンやパーマデコ出しロン毛していた人が金銀メッシュ前髪有りなっている。そんな横浜流星氏にＤｉｏｒもびっくり…外国人もびっくりの変貌（ぼう）だろうな。大河だけで認知している方が一番驚きそう」と突然の印象激変にビックリ。

あまりのイケメンぶりに「間違える」「寝れない」「吉沢亮と横浜流星と北村匠海のスリーショットに泡吹いて倒れそう」といった声も寄せられた。