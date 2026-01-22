chilldspotが世界中の音楽クリエイターが集うプラットフォーム「SURF Music」とのコラボレーション企画として、「ネオンを消して」を題材にしたリミックスコンテストの開催を発表した。

「ネオンを消して」は、chilldspotの世界観と繊細な表現力が色濃く反映された一曲。高校在学中にリリースし、楽曲がもつ官能的で都会的な雰囲気に多くのリスナーから共感を集め、印象的な存在感を放っている。

ジャンルや世代を超えたクリエイターたちによる自由な解釈によって新たな表情を加えることを目的としたリミックスコンテストで、原曲とは異なる視点や感性から生まれる多彩なアプローチにより、新たな音楽的表現の可能性が広がることに期待が高まる。

応募作品の中から選出されるグランプリ作品は、chilldspot名義でデジタルリリースされる予定で、受賞者には賞金が授与される。

コンテスト期間は本日から2月20日23時59分まで。

■SURF Music x chilldspot「ネオンを消して」リミックスコンテスト 概要

応募要項詳細：https://url.surf/eoNZNJrZ 募集期間

・募集開始：2026年1月22日（木）12:00 JST

・募集締切：2026年2月20日（金）23:59 JST 楽曲情報

楽曲名：「ネオンを消して」

アーティスト：chilldspot

BPM：70

Key：D minor

※リミックス制作には、SURF Music上で提供される公式ステムデータの使用が必須となります。ダウンロードには利用規約への同意が必要です。 参加条件

SURF MusicのStarter、Plus、またはProプラン登録者 賞金・リリース情報

グランプリ特典

・賞金：1,500 USD

・公式リリース：chilldspot名義にてポニーキャニオンよりデジタル配信

※グランプリ作品は、chilldspot、ポニーキャニオン、レインボーエンタテインメント、SURF Musicの各関係者による選考のもと決定されます。 今後のスケジュール（予定）

・2026年3月上旬：グランプリ受賞者へ連絡

・2026年3月中旬：優勝作品マスター納品

・最速2026年4月下旬：REMIX EP配信開始

（※状況により5月前半リリースとなる場合があります） 主催

SURF Music

株式会社ポニーキャニオン

株式会社レインボーエンタテインメント