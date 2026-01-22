オードリー若林「薄々気付いてきた」ノブコブ吉村と山里亮太は吉本興業でも…

お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（47歳）が、1月21日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。平成ノブシコブシ・吉村崇と南海キャンディーズ・山里亮太は、吉本興業でも「社員の取り巻きが少ない」芸人だと語った。



オードリーの同期であるピース・又吉直樹、ダイアン・ユースケ、平成ノブシコブシ・吉村崇が、番組のゲストとして登場。若林は吉村と共演していると、吉村から「吉本（興業）から推されてないんだ」という愚痴が出ていると話す。



吉村は「吉本にハマってない自負はある。吉本の野党というか、真ん中にいないというか」と認める。若林は「俺も薄々気付いてきて、なんか吉村くんと山ちゃんは吉本興業の社員の取り巻きが少ない。ずっと廊下を1人で歩いてる」と語った。