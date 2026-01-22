町工場の新製品が大集合！東京TASK「東京TASKものづくりアワード2025」
東京TASK連絡会事務局は、ものづくり企業を対象とした新製品開発コンテスト「東京TASKものづくりアワード2025」の入賞製品を決定しました。
台東区・荒川区・葛飾区の3区が連携する東京TASK連絡会事務局が、応募総数24点の中から大賞1点、優秀賞2点、奨励賞4点を選出。
町工場の技術とアイデアが詰まった入賞製品は、「第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」などで展示されます。
入賞製品展示：
1. 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026
期間：2026年2月4日(水)〜2月6日(金)
場所：東京ビッグサイト 東5-T13-27 東京TASKブース内
2. 第12回町工場見本市2026
期間：2026年2月19日(木)・20日(金)
場所：東京国際フォーラム ホールE1 東京TASKブース内
※町工場見本市では、入賞を逃した全製品も一堂に展示されます
「東京TASKものづくりアワード」は、多くの工場が集積する台東区・荒川区・葛飾区（東京TASK地域）によるプロジェクトです。
BtoC（対消費者取引）へ挑戦する企業や町工場への支援を目的に毎年開催されており、暮らしを豊かにする新しい生活雑貨や日用品が審査されます。
今回は、学識経験者やバイヤー、デザイナー等による厳正な審査を経て、以下の製品が入賞しました。
大賞：2.5工房『起こし文「猫の湯屋」「白浪五人男」』
開発企業：2.5工房（台東区）
販売価格：770円(税込)
立体に起こすことができるユニークな絵はがき「起こし文」が大賞を受賞しました。
絵柄に合わせた切り込みや折筋があらかじめ加工されており、切手を貼って郵送することが可能です。
受け取った人は、折るだけで簡単に立体の情景を組み立てて飾ることができます。
この作品は、江戸時代に流行した「猫を擬人化したおもちゃ絵」や歌舞伎を参考にデザインされており、遊び心あふれる世界観が広がります。
優秀賞
■クララ
優秀賞に選出された製品です。
■d-holder
優秀賞に選出された製品です。
奨励賞
■編包Knit-wrap
奨励賞に選出された製品です。
■螺旋畳
奨励賞に選出された製品です。
■CORORO
奨励賞に選出された製品です。
■mini-wallet
奨励賞に選出された製品です。
ものづくりの街から生まれた、技術とアイデアが光る新しい生活雑貨の数々。
東京TASK「東京TASKものづくりアワード2025」入賞製品の紹介でした。
