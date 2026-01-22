オーストラリアのロックバンド、ミッドナイト・オイルの創設メンバーでドラマーのロブ・ハーストが死去した。70歳だった。



【写真】音楽界から偲ぶ声 亡くなった伝説的ロックバンド創設メンバー がん治療中だった

昨年4月、2023年からステージ3のすい臓がんと闘病中であることを明かしていたロブ。同バンドは20日にロブの他界を発表し、その悲しみをつづっている。「3年近くも勇敢に闘った後、ロブは今、痛みから解放されました。それは『荒野に差し込む小さな光』のようなものです」「私たちは打ちひしがれ、兄弟であるロブの死を悼んでいます。今は言葉がありませんが、歌はいつまでも残ります。ジム、マーティン、ピートより、いつも愛を込めて」



一方、ロブの遺族は、オーストラリアのすい臓がん財団「Pankind」と音楽慈善団体「Support Act」への寄付を呼びかけている。



昨年、ロブは安楽死を全面的に支持するとして、オーストラリアン紙にこう語っていた。「なぜ、ひどく長引く苦痛の中で死ななければならないのか？自分は素晴らしい人生を送ってきたのに、別の選択肢があるのに、なぜ最期がそれほど恐ろしいものでなければいけない？」



そして、がん検診の重要性について意識を高めるため、「自分にとっての教訓、そしておそらく私がここまで長生きできた理由は、何か異常を感じるような症状があったら、簡単な血液検査を受けるべきだということ。それは人生を変え、寿命を延ばすことになるかもしれないから」と続けていた。



1970年半ばに結成された同バンドの躍進において中心的な存在だったロブ。ドラマーそしてソングライターとして貢献し「Beds Are Burning」など世界的ヒット曲を共作するなど40年以上にわたりクリエイティブな原動力として活躍した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）