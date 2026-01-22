¿²¤ëÁ°¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡ª¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡ÖDREAM SWITCHÀìÍÑ¥½¥Õ¥È ¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º£±¡Á£³
¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÅÐ¾ì¡ØDREAM SWITCHÀìÍÑ¥½¥Õ¥È ¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º£±¡Á£³¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢4·î¤«¤é¤Î¿·À¸³è¤ÇÊø¤ì¤¬¤Á¤Ê¡È¿²¤ëÁ°»þ´Ö¡É¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡ÖDREAM SWITCHÀìÍÑ¥½¥Õ¥È ¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º£±¡Á£³
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Î¡¢Å·°æ¤äÊÉ¤Ë¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤¯³¨ËÜ¡É¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Î¿Æ»Ò»þ´Ö¤òºÌ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼·¿³¨ËÜ¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×
¿·¤·¤¤ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ØDREAM SWITCHÀìÍÑ¥½¥Õ¥È ¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º1¡Á3¡Ù¤¬½ç¼¡ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤ÎÆÉ¤ß¤¤«¤»¤ä¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¡Ö¤¤¤í¡¦¤«¤º¡¦¤«¤¿¤Á¡×¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤ªÉÛÃÄ¤Ë¸þ¤«¤¨¤ëÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÈÁá¤¯¿²¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¸«¤è¤¦¤«¡É¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤À¸³è½¬´·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ù
¿·À¸³è¤ÇÊø¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¿²¤ëÁ°»þ´Ö¡×¤ò¡È¿Æ»Ò¤Î³Ú¤·¤à»þ´Ö¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È
Æþ±à¡¦Æþ³Ø¤Ê¤É½Õ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¼¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ä¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿²¤ëÁ°»þ´Ö¤ÎÇº¤ß¤âÁý¤¨¤¬¤Á¡£
¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢Å·°æ¤äÊÉ¤Ë±Ç¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î³¨ËÜ¤äÃÎ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Õ¤È¤ó¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤âÁá¤¤¤«¤é¡ÈÁá¤¯¿²¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¸«¤è¤¦¤«¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ»Ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤È¿²¼¼¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤ÎÀ¸³è½¬´·ºî¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸·Áª
¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º1¡Á3¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ÙËÜÂÎ¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´ÛÈ¯¹Ô¤Î³¨ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¡Ö¤¤¤í¡¦¤«¤º¡¦¤«¤¿¤Á¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º¡Ù
³Æ¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢³Ø¤Ù¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ä³¨ËÜ¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¼ïÎà¤Î¥½¥Õ¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤È¤Ð¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡Ö»×¹ÍÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¿ô»ú¤ä¿Þ·Á´¶³Ð¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¡ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡¡¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º1 ¤ª¤Ï¤Ê¤· ¤È ¤³¤È¤Ð¤¢¤½¤Ó
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)
Æ±ºÆâÍÆ¡§ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡ß1
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Éý24¡ß¹â32¡ß±ü1mm
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§3ºÍ°Ê¾å
¤ª¤Ï¤Ê¤·¡§
¡Ê1¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦
¡Ê2¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥Ý¥Ã¥Ý¤Á¤ã¤ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê3¡Ë¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¥À¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê4¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥Ð¥¤¥¥ó¤Æ¤Ä¤Î¤Û¤·¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê5¡Ë¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤À¤À¤ó¤À¤ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¢¥Ë¥á¤¨¤Û¤ó¥Ö¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë
¡Ê6¡Ë¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤È3¤Ð¤¤¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¢¥Ë¥á¤¨¤Û¤ó¥Ö¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë
¡Ê7¡Ë¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥í¥Ü¤¯¤ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¢¥Ë¥á¤¨¤Û¤ó¥Ö¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë
¡Ê8¡Ë¤À¤¤¤¹¤¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¢¥Ë¥á¤¨¤Û¤ó¥Ö¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë
¡Ê9¡Ë¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÙÆü¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¢¥Ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ê10¡Ë¥×¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤º¤ß¤Î¤»¤¤¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¢¥Ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¥·¥ê¡¼¥º1¤Ï¡Ö¤³¤È¤Ð¤¢¤½¤Ó¡×¡£
10¼ïÎà¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤È¡¢¤³¤È¤Ð¤¢¤½¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ï¤Ê¤·¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦¡×¤ä¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥Ý¥Ã¥Ý¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£
¥É¥¥É¥¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼
¥¯¥¤¥º¤ä¤·¤ê¤È¤ê¤Ç¡¢¤³¤È¤Ð¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡ù
¤·¤ê¤È¤ê¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤ê¤È¤ê¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡£
¤â¤Î¤ÎÌ¾Á°¤¬¼«Á³¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ù
¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¡ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡¡¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º2 ¤ª¤Ï¤Ê¤· ¤È ¤Ò¤é¤á¤¤¢¤½¤Ó
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2026Ç¯4·î23Æü(ÌÚ)
Æ±ºÆâÍÆ¡§ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡ß1
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Éý24¡ß¹â32¡ß±ü1mm
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§3ºÍ°Ê¾å
¤ª¤Ï¤Ê¤·¡§
¡Ê1¡Ë¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤±¤à¤ê¤¤¤Ì¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê2¡Ë¤É¤ó¤Ö¤ê¤Þ¤ó¥È¥ê¥ª¤È¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ò¤á¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê3¡Ë¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤È¤ª¤«¤·¤Ê¥Ð¥¤¥¥ó¤¸¤ç¤¦¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê4¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥Ñ¥ó¤³¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¢¥Ë¥á¤¨¤Û¤ó¥Ö¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë
¡Ê5¡Ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¤È¥·¥ã¡¼¥í¤¯¤ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¢¥Ë¥á¤¨¤Û¤ó¥Ö¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë
¡Ê6¡Ë¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥Ê¤È¤Á¤Ó¤ª¤ª¤«¤ß¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¢¥Ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ê7¡Ë¶õ¤È¤Ö¥Ð¥¤¥¥ó¤«¤¤¤¾¤¯Á¥¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¢¥Ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ê8¡Ë¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤ÈÉ¹¤Î½÷²¦¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¢¥Ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ê9¡Ë¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥í¥Ü¤¯¤ó¤È¤æ¤á¤Î¤³¤¦¤Þ¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¢¥Ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ê10¡Ë¥É¥ê¥¢¥ó²¦½÷¤È¥Á¡¼¥º¥Ð¥±¥Ã¥È¹æ¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¢¥Ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¥·¥ê¡¼¥º2¤Ç¤Ï¡¢10¼ïÎà¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤È¤Ò¤é¤á¤¤¢¤½¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ï¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤±¤à¤ê¤¤¤Ì¡×¤ä¡Ö¤É¤ó¤Ö¤ê¤Þ¤ó¥È¥ê¥ª¤È¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ò¤á¡×¡¢¡Ö¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤È¤ª¤«¤·¤Ê¥Ð¥¤¥¥ó¤¸¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤é¤á¤¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼
¡Ö¤Ò¤é¤á¤¤¢¤½¤Ó¡×¤Ï¡¢¿äÍýÍ·¤Ó¤Ê¤É¡¢¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤ò°é¤Æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¤¥º´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Ò¤é¤á¤¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤âÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¬¤»¡ª¤¢¤½¤Ó
»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¤µ¤¬¤»¡ª¤¢¤½¤Ó¡×
¿²¤ëÁ°¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ù
¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¡ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡¡¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º3 ¤ª¤Ï¤Ê¤· ¤È ¤¤¤í¡¦¤«¤º¡¦¤«¤¿¤Á¤¢¤½¤Ó
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2026Ç¯4·î23Æü(ÌÚ)
Æ±ºÆâÍÆ¡§ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡ß1
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Éý24¡ß¹â32¡ß±ü1mm
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§3ºÍ°Ê¾å
¤ª¤Ï¤Ê¤·¡§
¡Ê1¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê2¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Æ¤Ã¤«¤Î¥³¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê3¡Ë¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ó¤È¥ª¡¼¥í¥é¤Î¤³¤¦¤Þ¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê4¡Ë¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¤¸¤Þ¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê5¡Ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥Ê¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê6¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥Ð¥¤¥¥ó¤À¤¤¤°¤ó¤À¤ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê7¡Ë¥Á¥§¥í¥Ò¥¡¼¤µ¤ó¤È¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¢¥Ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ê8¡Ë¤¤¨¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤´¤¦¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡Ë
¡Ê9¡Ë¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥Ã¥É¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡Ë
¡Ê10¡Ë¤Æ¤Ã¤³¤Ä¥Û¥é¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ê¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡Ë
¥·¥ê¡¼¥º3¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ï¤Ê¤·10¼ïÎà¤È¡Ö¤¤¤í¡¦¤«¤º¡¦¤«¤¿¤Á¤¢¤½¤Ó¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤í¡¦¤«¤º¡¦¤«¤¿¤Á¤¢¤½¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¾®³Ø¹»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ðÁÃ¡É¤ò¥²¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Æ¤Ã¤«¤Î¥³¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ù
¤¤¤í¤¢¤½¤Ó
¿§¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ö¤¤¤í¤¢¤½¤Ó¡×¡£
¤ª¤¨¤«¤¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡ù
¤¤¤í¡¦¤«¤º¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à
¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤¯¡Ö¤¤¤í¡×¤ä¡Ö¤«¤º¡×¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¾®³Ø¹»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡ù
¤ª¤ä¤Ä¤ò¤ï¤±¤è¤¦
Æü¾ï¤Ë¤¢¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¤«¤º¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¡ÊÀìÍÑ¥½¥Õ¥È1¡¦2¡¦3¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖÆ°¤¯³¨ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ DreamSwitch ANPANMAN¡×¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ìÉô¤òºÆ¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È1¡¦2¡§Æ±¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·¡Ê³¨ËÜ¡Ë¡×¤òºÆ¼ýÏ¿
¡¦ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È3¡§¿·µ¬¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·¡Ê³¨ËÜ¡Ë¡×¤ò¼ýÏ¿¡Ê²áµîºîÉÊ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ï¤Ê¤·°Ê³°¤Î°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢1¡¦2¡¦3¤Ç¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¡ÖDREAM SWITCH¡×ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢2024Ç¯°ÊÁ°¤ËÈ¯Çä¤Î¡ÖDream Switch¡¿¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á2¡×ËÜÂÎ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡¦ÂÐ±þËÜÂÎ¤Î¸«Ê¬¤±Êý
¿·¥â¥Ç¥ë¡§¥í¥´¤¬ÂçÊ¸»ú¡ÖDREAM SWITCH¡×¡ÜÆ¦ÅÅµå¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤
µì¥â¥Ç¥ë¡§¥í¥´¤¬¡ÖDream Switch¡×¡ÊÀèÆ¬¤À¤±ÂçÊ¸»ú¡Ë¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á2¤â¤³¤Á¤é¤Îµì¥·¥ê¡¼¥ºËÜÂÎ¤Ç¤¹
¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤Ï
¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Î¿Æ»Ò»þ´Ö¤òºÌ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼·¿³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£
Å·°æ¤äÊÉ¤ËÊª¸ì¤ò±Ç¤·¡¢²»À¼¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¸ú²Ì²»¤È¤È¤â¤Ë¡È¿²¤ëÁ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¡É¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Æ»Ò¤¬²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ±¤¸Êª¸ì¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë½¢¿²Á°ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
DREAM SWITCH(¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á)¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î23Æü(ÌÚ)
Æ±ºÆâÍÆ¡§ËÜÂÎ¡ß1¡¢¥ê¥â¥³¥ó¡ß1¡¢ÂæºÂ¡ß1¡¢ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡ß1¡¢ÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë(USB-TypeC-USB-TypeA)¡ß1¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ß1¡¢ÊÝ¾Ú½ñ¡ß1
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Éý137¡ß¹â133¡ß±ü91Ð
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§3ºÍ°Ê¾å
ºÇ¿·¤Î¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó50¡ó¤Î¾®·¿²½¡Ê½¾ÍèÈæ¡Ë¤Ç¿²¼¼¤«¤é¼ÖÆâ¤Þ¤Ç¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¯¿Ê²½¡£
ËÜÂÎ¤Ë36¼ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆâÂ¢¤·¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÎÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡×¤È¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¡È¿²¤ëÁ°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤ä¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°²»³Ú¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢Ï¿²»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ÆþÌ²¤òÂ¥¤¹¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±é½Ð¤Ê¤É¡¢ËèÆüÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¹©É×¤òÈ÷¤¨¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤âËþÂ¤È°Â¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡È²ÈÂ²¤À¤±¤ÎËâË¡»þ´Ö¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ⒸSEGA FAVE 2025
¤³¤È¤Ð¡¦¤Ò¤é¤á¤¡¦¤¤¤í¡¦¤«¤º¡¦¤«¤¿¤Á¤ò¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È³Ø¤Ù¤ë¡¢¿²¤ëÁ°¤Î³Ú¤·¤¤½¬´·¡ª
¡ÖDREAM SWITCHÀìÍÑ¥½¥Õ¥È ¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º£±¡Á£³¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º1¡×¤¬2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º2¡×¤È¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º3¡×¤¬2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
© ¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡¿¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û¡¦TMS¡¦NTV
¥»¥¬¤È¥»¥¬¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¿²¤ëÁ°¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡ª¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡ÖDREAM SWITCHÀìÍÑ¥½¥Õ¥È ¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ê¡¼¥º£±¡Á£³ appeared first on Dtimes.