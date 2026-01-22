フランスと日本の食文化がコラボ！富岡市観光協会「恵方巻クレープ in 富岡2026」

富岡市観光協会は、2026年1月31日(土)から2月8日(日)までの期間、市内7つの店舗と連携したイベント「恵方巻クレープ in 富岡2026」を開催します。

富岡市観光協会が、地域の食文化発信と観光振興を目的に、新感覚の「恵方巻クレープ」を期間限定で展開。

フランス発祥のクレープと日本の節分文化を融合させた、富岡ならではの新しい食文化イベントとなっています。

富岡市観光協会「恵方巻クレープ in 富岡2026」

開催期間：2026年1月31日(土)〜2月8日(日)

開催場所：富岡市内の参加7店舗(富岡クレープ認定店)

主催：富岡市観光協会

企画：ダミアン・ロブション

フランス出身の富岡市観光協会職員、ダミアン・ロブションが企画したこのイベント。

フランスでは2月2日の「クレープの日」にクレープを食べる風習があり、日本では節分に「恵方巻」を食べる習慣があります。

世界遺産・富岡製糸場を通じて培われた日仏文化交流の歴史を背景に、この2つの食文化を融合させた「恵方巻クレープ」が登場します。

「恵方巻クレープ」は、黒いクレープ生地などで具材を包み込み、恵方巻に見立てた特別なグルメです。

絹のように滑らかな生地で包まれた、富岡ならではの新名物がラインナップされています。

食事処「御山亭」「富岡紅茶といただく恵方巻クレープ」

販売価格：(1)1,000円(税込) (2)500円(税込・富岡クレープまつり2026限定ハーフサイズ)

販売期間：1/31(土)〜2/8(日) ※2/2(月)は定休日

場所：食事処「御山亭」(妙義ふれあいプラザ もみじの湯内)

群馬県産いちごと御山亭特製珈琲こんにゃくを使用した一品。

クレープ生地に竹炭を配合することで、恵方巻風の黒い生地を再現しています。

ラ・フランスが香る「富岡紅茶」が付いたセットメニューです。

カフェ ネリネ「そば粉香るひとくち恵方巻ガレット」

販売価格：(1)1,500円(税込・コーヒー付6切れ1本分・プチデザート付) (2)500円(税込・富岡クレープまつり2026限定ハーフサイズ)

販売期間：1/31(土)〜2/8(日) ※2/2・2/3・2/4・2/8は休み

場所：カフェ ネリネ

小麦粉不使用のグルテンフリー生地を使用したガレットです。

地元野菜のシャキシャキとした食感と、爽やかなわさび香るソースが特徴。

和菓子匠みさきや「恵方ロール」

販売価格：(1)1,080円(税込) (2)500円(税込・富岡クレープまつり2026限定ハーフサイズ)

販売期間：1/31(土)〜2/8(日) ※2/1・2/8は店舗販売なし

場所：和菓子匠みさきや

和の素材を活かしたロールクレープ。

「お寿司に負けるな！恵方ロール」をテーマにした、シンプルで優しい甘さのスイーツです。

ビストロユジェーヌ「鬼パンクレープ〜恵方巻き〜」

販売価格：(1)1,000円(税込) (2)500円(税込・富岡クレープまつり2026限定ハーフサイズ)

販売期間：1/31(土)〜2/8(日) ※要電話確認

場所：ビストロユジェーヌ

鬼のパンツ柄のデザインが特徴的な、見た目も楽しいクレープです。

抹茶大納言ケーキ＆桜あんと、ガトーショコラときな粉クリームの2種類がセットになっています。

本格的なケーキを包み込んだ贅沢な味わいを楽しめます。

上州門前甘味処［taNu-cafe］たぬぅーカフェ「福呼ぶ鬼の角恵方クレープ〜フレンチスタイル〜」

販売価格：1,260円(税込)

販売期間：1/31(土)〜2/8(日) ※2/1・2/4・2/5は休み

場所：上州門前甘味処［taNu-cafe］たぬぅーカフェ

富岡市産いちご「やよいひめ」と、グルテンフリーの米粉生地を使用しています。

マスカルポーネチーズホイップにコーヒーソースをかけた、ティラミス風味のクレープです。

古民家カフェ桑庵「珈琲屋の恵方巻き珈琲ロール」

販売価格：1カット1,000円(税込・コーヒー付)、1本2,500円(税込・要予約)

販売期間：1/31(土)〜2/8(日) ※2/2・2/3は休み

場所：古民家カフェ桑庵

エスプレッソとカカオニブを使用した、大人の味わいが楽しめる一品。

地元の平飼い卵と小麦粉で生地を作成した、珈琲屋ならではの恵方巻珈琲ロールです。

茶フェちゃきち 富岡店「ほうじ茶恵方巻クレープ」

販売価格：700円(税込) ※テイクアウト680円(税込)

販売期間：1/31(土)〜2/8(日) ※2/2は定休日

場所：茶フェちゃきち 富岡店

お茶屋厳選の香り高いほうじ茶を使用した、もっちもちのほうじ茶生地が特徴。

様々な食材の食感を一度に楽しめる逸品となっています。

富岡クレープまつり2026

「恵方巻クレープ in 富岡」を盛り上げるイベントとして、「富岡クレープまつり2026」も開催されます。

富岡クレープの認定店が一堂に会し、恵方巻クレープや富岡クレープの販売が行われます。

開催日時：2026年2月1日(日)10:00〜16:00

開催場所：富岡商工会議所会館

内容：クレープ販売、キッチンカー、クレープづくり体験、アイドルコンビ「クレープシュゼッターズ」ステージ、お富ちゃん記念撮影、抽選会など

企画・担当者インタビュー

イベントを企画した富岡市観光協会職員のダミアン・ロブション氏は、以下のように語ってくださいました。

クレープの本場フランスでは、暗く寒い冬の終わりと春の到来を思わせるシンボルとして、毎年2月2日に太陽のような丸い黄金色のクレープを食べる、いわゆる「クレープの日」という風習があります。

自分の実家でも毎年、大量のクレープを焼いて食べてきました。

一方で日本では、立春の前日にあたる節分には「福を巻き込む」恵方巻を食べる習慣があります。

フランスと日本の技術の融合で誕生した世界遺産・富岡製糸場がある群馬県富岡市。

今回、同じ季節の変わり目に定着したフランスと日本のそれぞれの食文化が、ここ「クレープの街」富岡で融合し、今までにない富岡ならではの新しい食文化として生まれました。

群馬の粉食文化にフランスの風を吹かせる、絹のように滑らかな生地で包まれた恵方巻クレープをぜひ、「クレープの街」富岡でご賞味ください。

群馬の粉食文化とフランスの伝統が融合した、富岡ならではのユニークな食体験。

個性豊かな7店舗の恵方巻クレープで、福を呼び込むひとときを楽しめます。

富岡市観光協会「恵方巻クレープ in 富岡2026」の紹介でした。

