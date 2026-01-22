グループASTRO（アストロ）のメンバーであり俳優のチャ・ウヌ（本名：イ・ドンミン）に高額脱税の疑いが浮上した。

最近、韓国国税庁はチャ・ウヌに対し、所得税など200億ウォン（約22億円）を超える追徴課税を通知した。これは、チャ・ウヌが昨年7月の軍入隊前に受けた税務調査の結果によるものだ。チャ・ウヌ側は国税庁の判断に不服として「課税前適否審査」を請求しており、現在はその結果を待っている状態だという。

国税庁が問題視したのは、チャ・ウヌの所得構造だ。チャ・ウヌの母親であるチェ氏が設立したA法人と、所属事務所のファンタジオは、チャ・ウヌの芸能活動支援を名目に業務委託契約を締結した。その後、チャ・ウヌの収益はファンタジオとA法人、そしてチャ・ウヌ個人の3者に分かれて分配された。

国税庁は、A法人を実質的な業務を提供していない、いわゆる「ペーパーカンパニー」であると判断。チャ・ウヌと母親が、45％に達する所得税を軽減するために実体のないA法人を設立して所得を分散させ、所得税率より20％ポイント以上低い法人税率が適用されるような手法を講じたとみている。結論として国税庁は、A法人が得てきた利益は結局チャ・ウヌに帰属するものであり、チャ・ウヌが200億ウォン以上の所得税を納付していないと判断した。

ただし、チャ・ウヌ側はA法人について「実体のないペーパーカンパニーではなく、大衆文化芸術企画業として正式に登録された業者である」と主張し、国税庁の決定に不服として請求した「課税前適否審査」の結果を待っているところだと伝えられた。