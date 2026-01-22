桜色のスカイランタンが舞う幻想空間！スターリーナイトカンパニー「花見灯夜2026」

スターリーナイトカンパニーは、2026年4月1日(水)から4月7日(火)までの期間、花見イベント「花見灯夜2026」を開催します。

スターリーナイトカンパニーが、スカイランタンと夢見心地な春を過ごす「花見灯夜2026」を新宿住友ビル三角広場にて実施。

お酒やソフトドリンクを片手に、新年度の始まりを明るく彩る桜色の幻想空間を楽しめるイベントです。

スターリーナイトカンパニー「花見灯夜2026」

開催期間：2026年4月1日(水)〜4月7日(火)

開催時間：17:00〜21:00

開催場所：新宿住友ビル三角広場

主催：スターリーナイトカンパニー

料金：※販売状況によって変動の可能性あり

大人一般チケット：7,500円〜(ドリンク飲み放題(生ビール以外の酒類含む)※20歳未満の方にはお酒の提供はできません)

大人安心チケット：9,500円〜(全てのドリンク飲み放題(生ビール含む)＋クローク＋日付変更＋中止時返金)

子ども一般チケット：3,000円

子ども安心チケット：3,500円

※大人チケット13歳以上、子どもチケット6〜12歳、幼児0〜5歳(入場無料)

※大人チケット1枚につき、ランタンが1基つきます

スカイランタンと共に、夢のような春のひとときを過ごせる花見イベント「花見灯夜2026」が開催されます。

会場には桜色の幻想的な空間が広がり、新年度のスタートを前向きな気持ちで迎えられる演出が施されています。

ドリンク飲み放題やアーティストによるステージなど、五感で楽しむ新しい花見体験となっています。

スカイランタン

最大1,500個ものスカイランタンが一斉に浮かび上がる、圧巻のスカイランタンリリースが実施されます。

約15分間、アーティストの演奏と共に桜色のランタンの光に包まれる時間を堪能できます。

それぞれの願いや想いを乗せて、明るい桜を咲かせる幻想的なコンテンツです。

ソフトドリンク・お酒

チケットには飲み放題が含まれており、ソフトドリンクやお酒を自由に楽しむことができます。

美味しいドリンクで乾杯し、ほろよい気分で会話に花を咲かせる心地よい時間が流れます。

アーティストステージ

会場ではアーティストによるステージパフォーマンスも行われます。

お腹を満たしながら音楽に耳を傾け、心も上向きになるひととき。

お酒も入り、会場全体が一体となって盛り上がります。

フォトスポット

会場内にはフォトスポットも用意されています。

桜を手に取り、このイベントならではの記念の一枚を撮影することができます。

貸し出しゲーム

ランタンリリースまでの待ち時間を賑やかに過ごせるよう、ゲームの貸し出しが行われます。

少人数でも大人数でも楽しめるゲームがラインナップされています。

キッチンカー

様々なジャンルのキッチンカーが出店し、腹ごしらえも可能です。

ドリンクやお酒のお供にぴったりのフードメニューが揃います。

会話に花を咲かせ、最後には参加者全員で桜灯を咲かせる、深く心に刻まれる新しい花見体験。

スターリーナイトカンパニー「花見灯夜2026」の紹介でした。

