ユー・エス・ジェイは、ポケモンと共に、より革新的な世界水準のポケモン体験を提供する新プロジェクトを発表！

新プロジェクトは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパーク体験を継続的に強化し、ゲスト満足度をさらに高めていくことの一環となります。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「“深化したポケモン体験”を創造する新プロジェクトを本格始動」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ポケモンと共に、より革新的な世界水準のポケモン体験を提供する新プロジェクトを発表した「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

今回発表されたプロジェクトは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパーク体験を継続的に強化し、ゲスト満足度をさらに高めていくことの一環となります。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、今までのポケモンとの協働を基盤に、かつてないほどインタラクティブなポケモン体験を創造するプロジェクトを始めることを喜ばしく思います。

このポケモンの新体験は、日本でのデビュー後、ユニバーサル・ディスティネーション＆エクスペリエンスのグローバル拠点で展開される予定です。

なお、プロジェクトの詳細については、後日改めて発表されます。

この新プロジェクトの本格始動に際し届けられた、ユニバーサル・ディスティネーション＆エクスペリエンス会長兼CEO マーク・ウッドベリー氏、合同会社ユー・エス・ジェイ社長村山卓氏、株式会社ポケモン代表取締役社長石原恒和氏のコメントを紹介します。

ユニバーサル・ディスティネーション＆エクスペリエンス 会長兼CEO マーク・ウッドベリー氏 コメント

「想像力豊かで革新的なコンテンツ開発で世界を魅了する株式会社ポケモン様との協業は、ゲストの期待を超える驚異的なアトラクション体験を創造する力を私たちに与えてくれます。

ポケモンは世界中で最も愛されているフランチャイズのひとつです。

私たちはこの継続的なパートナーシップを通じて、ポケモンの魅力的な世界を革新的な方法で、ゲストの皆さまに提供していきます。

合同会社ユー・エス・ジェイ 社長 村山卓氏 コメント

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2021年10月より株式会社ポケモン様の才能あふれる皆さまと共にパレードやステージショーなど多彩なコンテンツを開発し、国内外のゲストの皆さまに「リアルなポケモン体験」をお届けしてきました。

そしてこのたび、世界中で愛されるポケモンとともに、これまでにない革新的な体験を創造します。

世界へと発信するこのグローバルプロジェクトが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから始動することを大変嬉しく思います。

このグローバルプロジェクトは、従来のエンターテイメントの枠を超え、ゲストの皆さまの期待を大きく超える体験を提供し、社会に意義ある貢献を果たすものになると信じています。

それらはまさに“NO LIMIT!”の精神を体現するもので、その未来を心から楽しみにしています。

株式会社ポケモン 代表取締役社長 石原恒和氏 コメント

2021年に中長期的なアライアンスを発表して以来、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン様が持つ卓越したクリエイティブ構想力、そして世界トップクラスの技術力とコラボレーションし、NO LIMIT! パレードやハロウィーンショーなど様々な「リアルなポケモン体験」をプロデュースしてまいりました。

ポケモンが30周年を迎える今年、その大きな節目に皆様との新たなプロジェクトを本格始動できることを、大変嬉しく思います。

私たちは日々、「ポケモンという存在を通して、現実世界と仮想世界の両方を豊かにする」ことをミッションに掲げ、ポケモンをプロデュースしております。

本プロジェクトにおいても、現実世界における豊かな体験として、テーマパークならではの新しいエンターテインメントを創り出し、世界中の皆様にサプライズを提供し続けていきたいと考えています。

日本でのデビュー後、ユニバーサル・ディスティネーション＆エクスペリエンスのグローバル拠点で展開される予定のポケモン新体験。

“深化したポケモン体験”を創造する新プロジェクトを本格始動させる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの紹介でした。

