実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が22日、自身のSNSを更新。日本国債に言及し、高市早苗首相（64、自民党総裁）の衆院解散の決断に疑問を呈した。

ひろゆき氏は「ベッセント長官、片山財務相と協議−日本国債売りが米国債に波及」と題された記事を引用し、「アメリカのベッセント財務長官が『日本国債の下落をなんとかしろ』と片山財務大臣に直接言う事態なのに、政治的空白を作る気満々な自民党政権」とつづった。

日本国債を巡っては、ドイツ経済紙ハンデルスブラット（電子版）が20日、日本国債が売られて利回りが上昇し、日本の債券市場が「狂乱状態」に陥ったとして、高市早苗首相をトラス元英首相と比較した。トラス氏は2022年に、財源の裏付けに乏しい大型減税策を打ち出し「トラス・ショック」と呼ばれる市場の混乱を招き、短命政権に終わったことで知られる。

歳出拡大路線を取る高市氏が2月8日投開票の衆院選に向け、飲食料品を2年限定で消費税の対象外とする減税方針を打ち出したことを挙げ「財政健全性に疑問が生じた」と指摘した。債券市場の動きは「市場が日本版のトラス・ショックを意識していることを意味している」との米資産運用会社の見方も伝えた。

20日にスイス東部ダボスで開かれた世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）では、司会者が財政悪化への懸念が投資家に広がり、日本国債の長期金利が上昇していると指摘。これに対して、片山さつき財務相は「持続可能性を維持しようとしている」と反論。高市政権が掲げる「責任ある積極財政」について説明。経済に活力が出れば多くの税収をもたらすとして、経済の好循環を生み出すことに自信を示した。人工知能（AI）や半導体、造船など17の戦略分野に重点投資する政府の方針も説明した。