千葉ロッテマリーンズは22日、高野脩汰投手が千葉市消防局の火災予防運動ポスターに起用されると発表した。「春の火災予防運動（3月1日〜7日）」にあたり、火災予防の重要性を広く周知することを目的として制作されるもので、千葉市内の町内自治会、公共施設、事業所など約2500カ所に掲示される予定となっている。

千葉市消防局は「空気が乾燥し、風が強くなる春季を迎えるにあたり、尊い命と貴重な財産の喪失を防止することを目的とし、火災予防の一層の注意喚起を促すため、ホームチームであり、市民の皆様に身近な千葉ロッテマリーンズの選手を起用することで、火災予防の重要性を広く呼び掛けることができると考え作成しました」と説明した。

高野脩は「千葉市消防局の火災予防運動ポスターに起用していただき、大変光栄に思います。火災は一瞬の油断から起こるものだと思いますし、日頃からの意識や備えが大切だと、改めて感じました。このポスターを通じて、火災予防の大切さが少しでも多くの方に伝わればうれしいです。今季は、より一層責任のある場面を任せてもらえる投手になれるよう頑張りたいと思います。『マッチ一本火事の元』と言いますが、野球でも小さなきっかけが大きな流れにつながります。その芽を早い段階で断ち、チームの勝利につながる投球ができるよう今季も全力で腕を振ります」とコメントを寄せた。