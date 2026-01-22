¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦LCC¡×¤¬¥È¥ó¥Ç¥â¤Ê¤¤±¿ÄÂ½Ð¤·¤¿¡ª ¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á&¤Û¤«¤ÎX¾å¤Î¡Ø¥Ð¥«¡Ù¸ÂÄê¤Ç¤¹¡×¡Ä°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¡©
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥¨¥¢Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂç¼ê¤ÎLCC¡Ê³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ë¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¨¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Â¶È²È¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥¤¥¢¥ó¥¨¥¢¤Ï¡ÖIDOT¡Ê¥Ð¥«¡Ë¹Ò¶õ·ô¥»¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦·¿ÇË¤ê¤Ê±¿ÄÂ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥ÖLCC¡×¤Î¡Ö¡Ø¥Ð¥«¡Ù¸ÂÄê±¿ÄÂ¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹¡Û
¡¡³¤³°ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥é¥¤¥¢¥ó¥¨¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹X¼Ò¤Î±ÒÀ±¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹âÂ®¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¨¥¢¤¬µñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¥¨¥¢¤ÎÇã¼ý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2¼Ô¤Ï¸ß¤¤¤ò¡ÖIDOT¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤Ê¤ÉSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤ÏºÇ°Â16.99¥æ¡¼¥í¡Ê3150±ß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤È¤Û¤«¤ÎX¾å¤Ë¤¤¤ë¡Ø¥Ð¥«¡Ù¸ÂÄê¤Î±¿ÄÂ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥é¥¤¥¢¥ó¥¨¥¢¤òÇã¤¦Á°¤ËÍ½Ìó¤ò¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
