22日(木)は、冬型の気圧配置が続き発達した雪雲が山陰から北陸にかかる見込みですが、夜からは北よりの風の強まりを受け、東海地方にも流れ込みそうです。

愛知・岐阜・三重の東海3県でも雪が降るところがる見込みで、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒が必要です。

22日は若狭湾付近での北から北西よりの風が強まりそうで、JPCZ＝日本海寒帯気団収束帯により発生する雪雲が、日本海側にとどまらず東海地方にもやってきそうです。

22日の夜のはじめごろから、次第にJPCZによる雪雲が福井県の嶺南に流れ込みそうです。北西の風が強く、雪雲は岐阜県や愛知県など東海地方にも達しそうです。

【23日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

愛知県 山地 8センチ

愛知県 平地 5センチ

岐阜県 山地 50センチ

岐阜県 平地 20センチ

三重県 15センチ

岐阜県の美濃地方では雪が降る見込みです。東海道新幹線が通る関ケ原町でも23日にかけて雪が降るでしょう。

太平洋側の地域では、雪に慣れていないところに道路への積雪や路面凍結のおそれがあります。車を運転する場合はチェーンの着用をするとともに細心の注意を払ってください。

また、交通機関の最新の情報にも注意をするようにしてください。