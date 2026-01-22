【チューリヒ＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日に世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で行った演説で、２期目就任から１年の実績を誇示したほか、「欧州は正しい方向に進んでいない」と述べ、欧州諸国などへの批判を展開した。

トランプ氏は政権が取り組んだ規制緩和や減税、エネルギー増産の取り組みが米国の成長を生み出したと語り、「米国は地球の経済エンジンだ。米国が成長すれば世界全体が成長する。我々は米国が１００年以上見たことのないような変革をもたらした」と自賛した。

トランプ氏はかねて欧州の移民政策や環境政策への批判を繰り返している。この日も、脱化石燃料を進める「グリーン」の概念は「史上最大のでっち上げだ」と主張し、中国から風力発電設備を大量に輸入している欧州を「愚かな人々」と批判した。

トランプ氏は、２０日の演説で米国が築いてきた国際秩序の崩壊に言及したカナダのカーニー首相に触れ、「彼は感謝していない。カナダは我々に感謝すべきだ。カナダが存在しているのは米国のおかげだ」と不満を示した。第２次世界大戦で米国中心の連合国軍がナチス・ドイツを撃退したことを踏まえ、「我々がいなければあなた方は全員、ドイツ語と片言の日本語を話していただろう」とも語った。