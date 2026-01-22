現在、韓国軍に入隊中のボーイズグループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）メンバーで俳優のチャウヌに脱税疑惑が浮上したと２２日、現地メディアのテンアジアなどが報じた。

記事によると国税庁はチャウヌに対して、所得税など２００億ウォン（約２０億円）を超える税金追徴を通知したという。これは、チャウヌが昨年７月に入隊する前に受けた税務調査結果によるものだとした。しかしチャウヌ側は、この国税庁の判断を不服とし「課税前の適否審査」を請求、現在結果を待っている状態だとした。

チャウヌの実母が設立した法人会社と現所属事務所のＦａｎｔａｇｉｏは、チャウヌの芸能活動支援業務委託契約を結び、所得をＦａｎｔａｇｉｏ、法人会社、チャウヌとで分配していたという。しかし国税庁は、実母の法人会社がチャウヌの芸能活動に実質的業務を提供していない、減税対策のための“ペーパーカンパニー”と位置付け。加えて所得税率より２０％以上ポイントの低い法人税率が適用されるよう、小細工を働いたと見なしたとした。

この報道を受け、Ｆａｎｔａｇｉｏは「チャウヌの実母が設立した法人会社が、実質課税対象に該当するかが主要な争点である事案」「最終確定および、通知されたものではない。適法な手続きに従い、積極的に釈明する予定だ」と伝え「該当手続きが速やかに終えることができるよう、アーティストと税務代理人は誠実に協力する。チャウヌは今後も国民の一人として、税務申告および法的義務を誠実に果たすことを約束する」と公式にコメントした。