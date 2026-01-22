3歳の息子が「チャイルドシート」を泣いて拒否！ 母が「抱っこしておく」と言ってくれましたが、免許証が「ゴールド」から“ブルー免許証に変わる”って本当ですか？ デメリットを解説

一定年齢以下の子どもをチャイルドシートに乗せる義務がある

チャイルドシートは、適用年齢によって「ベビーシート」「チャイルドシート」「ジュニアシート」に分かれており、子どもの年齢や体重に合うものを選ぶことが大切です。

2000年4月1日から、道路交通法によって6歳未満の子どもにはチャイルドシートを利用することが義務づけられています。6歳未満の子どもを車に乗せる場合はチャイルドシートが必須であり、装着しなかった場合は道路交通法違反として違反点数1点となります。

また、JAFによると6歳を過ぎても身長150センチメートル未満の子どもは、チャイルドシートを利用することが推奨されています。この「150センチメートル未満」はあくまで目安で、チャイルドシートを使うべき子どもの見分け方は、シートベルトが首や腹部にかからないことです。

一見するとチャイルドシートなしでも座席に座れる年齢であっても、シートベルトが首やお腹にかかってしまっている場合は、シートベルトが肩や腰骨にかかるようにチャイルドシート（ジュニアシート）に座らせましょう。



チャイルドシートをしないと死亡率が4.2倍に!?

チャイルドシートを使用することで、シートベルトができない身長の子どもが万一の交通事故の被害から身を守れる可能性が上がります。逆に、チャイルドシートに乗せないことで事故の際に命を守れない可能性があるため、面倒がらずに必ずチャイルドシートに座らせましょう。

長野県警の「自動車同乗中（6歳未満幼児）のチャイルドシート使用有無別致死率（令和元年から令和5年の合計）」によると、チャイルドシート不使用だと適正使用している場合と比較して致死率が約4.2倍にもなります。



違反をしてゴールド免許が剥奪されるデメリット

6歳未満の子どもをチャイルドシートに乗せない場合、死亡率が上がってしまう以外にもデメリットがあります。子どもをチャイルドシートに乗せなくても反則金はありませんが、違反点数1点があるということです。

ゴールド免許を所持している場合でも、この違反点数1点により、次回の免許更新でブルー免許証に変わってしまいます。自動車保険の多くはゴールド免許か否かで保険料が大きく変わるため、家計に大きく影響することもあります。

例えば、ある自動車保険会社では、プリウスに乗る20等級の人の免許証がゴールドの場合、車両保険なし・年払いの年間の保険料は1万4080円、ブルーの場合は1万6810円です。今回の例では、次の免許更新までの5年間で1万円以上のコスト増になってしまいます。



まとめ

動きを制限されるチャイルドシートを嫌がる子どもは多く、保護者の人にとって悩みの種ということも少なくありません。ただ、万一の事故の際に正しくチャイルドシートに座らせていないと事故時の致死率が約4.2倍になるというデータもあります。

大切な子どもの命を守るためにも、6歳未満の子どもは必ずチャイルドシートに座らせるようにしましょう。



出典

長野県警察 こどもを守るチャイルドシート

執筆者 : 高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級