クレカで“5万円の買い物”をしたら、レジで「暗証番号の入力」を求められました。普段「タッチ決済」で問題ないのに、なぜ入力が必要なのでしょうか？「サイン不可」と言われました…

クレジットカードの「不正利用」が増えている

クレジットカードの不正利用被害額は、年々増えています。一般社団法人日本クレジット協会の「クレジットカード不正利用被害の状況について」によると、2024年のクレジットカードの不正利用被害総額は約555億円でした。被害総額は2020年から年々増加しており、2024年の数値は過去最高額となっています。

手口の中で最も多いのが、番号盗用です。これは第三者がクレジットカードの情報を不正に入手し、会員になりすまして利用する手口で、割合は被害の9割を超えています。



2025年4月よりクレジットカードの「暗証番号入力」が必須に

2025年3月末にサインでの本人確認が廃止され、同年4月より暗証番号入力が必須になりました。

以前は、暗証番号入力をスキップする代わりに署名で本人認証を行うPINバイパスと呼ばれる仕組みがありました。しかし、盗難紛失カードの不正利用を防止するため、クレジットカード・セキュリティガイドラインが2025年3月に改定され、PINバイパスの廃止が定められたのです。

タッチ決済であれば暗証番号の入力が不要な場合もありますが、一度の決済で使える上限額が定められています。一般的に、1万5000円を超える決済を行う際は暗証番号の入力が求められるケースが多いようです。

そのため、クレジットカードを利用する際は暗証番号を記憶しておく必要があります。掲題のような高齢者のケースでは、暗証番号を入力する際にメモが必要になるケースも考えられますが、そういった手法はセキュリティの観点からみると好ましくありません。そうした場合は、別の決済手段を検討する必要があるでしょう。



クレジットカードを「不正利用」された場合の対処法

前記の通り、カード自体が盗まれていなくても、クレジットカードが不正利用されてしまうケースは少なくありません。以下は、カード情報を不正入手する手口の一例です。

・スキミング

スキマーと呼ばれる機器を用いて、カードから情報を抜き取る手法です。

・ECサイトへの不正アクセスによる情報漏えい

ショッピングサイトや宿泊予約サイトなどに不正アクセスを仕掛け、カード番号を含む個人情報を流出させる手法です。

・フィッシングによる偽サイトへの誘導

大手企業などと偽るメールを送り付け、そこから偽サイトに誘導し、個人情報を入力させる手法です。

こういった手口への対策として、定期的な利用明細の確認や不審なメール・サイトの見極めなどが挙げられます。クレジットカードで決済を行った際に、通知が来るように設定するのもよいでしょう。利用者が高齢者の場合は、家族が代わりに確認すると良いかもしれません。



まとめ

年々増えているクレジットカードの不正利用を防ぐため、2025年4月よりクレジットカード利用時の署名による本人確認が廃止され、暗証番号の入力が必須になりました。カードの利用者が高齢者などの理由で、暗証番号を覚えられないようであれば、別の決済手段を検討すると良いかもしれません。

また、不正利用を防ぐためには、利用明細の確認や不審なメール・サイトの見極めが重要です。本記事を参考に、セキュリティに対する意識を高めていきましょう。



出典

一般社団法人日本クレジット協会 クレジットカード不正利用被害の状況について

日本クレジットカード協会（ＪＣＣＡ） ＩＣクレジットカードの正しいお取扱いについて

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー