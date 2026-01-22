¥É·³¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ú»ë¡×¡¡µå³¦OB¤¬ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¡Ä°µÅÝÅª¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÈÂå½þ¡É
¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¡ÖÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¤¤¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊºÍÇ½¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤âÀÑ¶ËÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼7µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÄÌ»»2059»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿AJ¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¤ª¶â¤À¤±¤Ï¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥é¥Ê¡¦¥ê¥¾µ¼Ô¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»ñ¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¾å¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤¼¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁ´¤¯·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¥á¥Ã¥Ä¤¬¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¡Ø¥á¥Ã¥Ä¤¬Ìîµå¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ê¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¡Ë¤ä¤êÊý¤òÍý²ò¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¤¤¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊºÍÇ½¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ð¤«¤ê³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ËËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°éÀ®¤¹¤ëÊýË¡¤â³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤â»È¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö³Î¤«¤ËÈà¤é¤Î·ÀÌó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸åÊ§¤¤¤À¤¬¡¢¡Ø¸åÊ§¤¤¤À¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£¸åÊ§¤¤·ÀÌó¤Ê¤ó¤Æ»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£¡Ê»ñ¶â¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤¢¤È15Ç¯¶á¤¯»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿Í¡¹¤¬Ê¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¡£2021Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ï2023¡Á2037Ç¯¤Î15Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û4200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó66²¯4800Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¥ê¥¾µ¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ú»ë¤·¡¢10·î¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£2024Ç¯¤Ë¤Û¤Ü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤À¤±¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¡£¤½¤³¤ÇËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î¡Ë¸ü¤ß¤ò¹Í¤¨¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤ò¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¡×¤ÈÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿Êä¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤Ê¤ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°ÁÈ¿¥¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÇã¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡©¡¡°ã¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ø¸Î¾ã¤¬Â¿¤¤Åê¼ê¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤è¤êÂç¤¤¤¤ó¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯¤µ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ñ¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¥¤ì¤¿¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤äÁª¼êµ¯ÍÑ¤Î·ë²Ì¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë