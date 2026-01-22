ILLIT¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖILLIT LIVE ¡ÆPRESS START❤¡Æ¡×³«ºÅ·èÄê¡ªÆüËÜ¤Ç¤Ï5ÅÔ»Ô¤Ç¸ø±é¤Ø
ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖILLIT LIVE 'PRESS START ❤'¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖPRESS START¡×¡Ë¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
3·î14Æü¡¦15Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï6·î13Æü¤è¤ê°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¤ÎÁ´5ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë8·î22Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¸ø±é¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥í¥Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó´¶ËþºÜ¤Î³¤ÊÕSHOT
ºòÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 ILLIT GLITTER DAY¡×¤Ï¡¢6·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤«¤é8¡Á9·î¤ÎÆüËÜ¡¦¿ÀÆàÀî¤ÈÂçºå¡¢11·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Á´8²ó¤Î¸ø±é¤ÇÁ´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ÆÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢GLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤ÈºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¸òÎ®¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢Ìµ¸Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ILLIT¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖPRESS START¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¡Ö½é¼Â¹Ô¡×¤Î½Ö´Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËöÈø¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡È❤¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¡É¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î¿®¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´Â¡¤¬¸ÝÆ°¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÅÀ²Ð¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ILLIT¤Î¿·¤·¤¤Êª¸ì¤Îµ¯Æ°¥Ü¥¿¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖPRESS START¡×¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú¡ÖILLIT LIVE 'PRESS START ❤'¡×ÆüËÜ¸ø±é³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
[°¦ÃÎ] °¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë
[Âçºå] ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë
[Ê¡²¬] Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
6·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢30Æü¡Ê²Ð¡Ë
[Ê¼¸Ë] GLION ARENA KOBE
7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë
[Åìµþ] TOYOTA ARENA TOKYO
7·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£