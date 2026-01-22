AKB48新センター・伊藤百花、上品ミニワンピで美脚スラリ「お嬢様みたい」「モノトーンが大人っぽい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/01/22】AKB48の伊藤百花が、1月22日までに自身のX（旧Twitter）を更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】可愛すぎるAKB新センター「お顔もスタイルも最強」お嬢様風ミニワンピで美脚スラリ
伊藤はいくつかの絵文字を添え、屋外で撮影された私服姿を公開。黒のミニワンピースに白のソックス、黒のパンプスを合わせた上品なコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「お嬢様みたいで可愛い」「清楚」「モノトーンが大人っぽい」「どんな服も似合っててすごい」「天才ビジュ」「お顔もスタイルも最強」「お人形さんだ」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
