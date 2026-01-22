BTS最新アルバム『ARIRANG』、Spotifyの事前予約で1位獲得！テイラーの歴代最多を上回れるか
BTSの『ARIRANG』が、リリース前から記録的な快進撃を見せている。
底力が垣間見える現象だ。
【注目】BTSの新アルバム『ARIRANG』を世界のメディアが考察…異なる“アリラン”への視点
1月21日、Spotifyは「カウントダウン・チャート・グローバル」の最新チャートを発表。同チャートは、アルバムやシングルのリリースを前に、世界で最も多く事前予約（Pre-save）された作品を集計している。
ここで1位を獲得したのが、3月20日リリース予定のBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』だ。1月16日にSpotifyで事前予約が開始してから、わずか2日で100万、4日目には200万を超えるなど、着実に上昇してきた。さらに、日別の推移を示す「トップ10カウントダウン」でも、2日目から6日目まで連続で1位を守り続けている。
Spotifyで歴代最多の事前予約記録を持つ作品は、昨年10月3日に発売されたテイラー・スウィフトの12thアルバム『The Life of a Showgirl』（約600万）だ。BTSの新譜は発売まで約2カ月を残しており、この記録を塗り替えることができるのか注目が集まっている。
14曲が収録される『ARIRANG』は、グループのアイデンティティや郷愁、そして深い愛という普遍的な感情をテーマにしているという。BTSは新譜リリース後、4月9日のソウル公演から大規模ワールドツアーを展開する。
（記事提供＝OSEN）