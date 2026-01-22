アンタッチャブル山崎弘也、松葉杖でロケ参加 怪我の理由明かしスタジオ驚き「山口じゃなくて病院行ってください！」
【モデルプレス＝2026/01/22】お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也が21日、TBS系バラエティ番組「世界くらべてみたら」（よる8時〜）に出演。松葉杖をついた姿でロケに参加し、スタジオから驚きの声が上がった。
【写真】肉離れ公表・ザキヤマの近影
この日、同番組では“有名タレントを地方局に貸し出す”という新企画が実施された。今回は、テレビ山口を舞台に山崎が参戦。松葉杖をついた姿でカメラの前に登場すると、スタジオからは「山口じゃなくて病院行ってください！」と心配する声が上がった。
また、山崎は「ザキヤマが山口にくる〜！松葉杖バージョン」とアレンジを加えたお馴染みのギャグを披露。ナレーションとテロップでは「前日に肉離れしてしまい、松葉杖で山口入り」「昨日ロケで肉離れ」とロケによる負傷であることが明かされた。その後、山崎は街頭インタビューを実施。テニスや卓球などの要素を組み合わせた手軽なラケットスポーツ・ピックルボールを1年前から始めたという一般人に遭遇すると、山崎は「すごい偶然！」「ピックルボールで肉離れしたんです！本当ですから！」と肉離れをした理由を明かし、まさかのミラクルにスタジオからは驚きの声が上がっていた。
女優の上白石萌音がMCを務める「世界くらべてみたら」。「世界の様々な国や地域で、同じ質問をしたらどんな違いが出るのか？」「日本と世界をちょっとだけくらべてみよう」という番組。「みんな違って、だいたい一緒」をテーマに、個性とエネルギーが爆発する出演者のトークが展開される。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆山崎弘也、松葉杖をついた姿で登場
◆上白石萌音MC「世界くらべてみたら」
