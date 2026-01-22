◆卓球◇全日本選手権 第３日（２２日、東京体育館）

ジュニア女子３〜５回戦が行われ、同種目３連覇中の張本美和（木下グループ）、小学６年生の松島美空（みく、田阪卓研）らシード選手が、順当に２３日の準々決勝に進んだ。

高校２年生の張本美は、第１シードで初戦の３回戦に登場し、細川柚貴（千葉・和洋国府台中）を３―０で退けると、４回戦では同学年で２４年全国高校総体優勝の竹谷美涼（大阪・香ケ丘リベルテ高）と対戦し、力強いラリーを展開しながら、３―０で勝ちきった。続く５回戦では左利きの新谷莉央（大阪・四天王寺高）を３―０で退け、ここまで３試合で１ゲームも失わず、盤石の勝ち上がりで８強入りを決めた。同種目で４連覇となれば、０７〜１０年の石川佳純以来、史上２人目の記録となる。

一般の部で４回戦に進出し、快進撃を続けている松島美も、シードの３回戦から登場。５回戦でカットマンの内藤ひかり（千葉・和洋国府台高）にフルゲームで競り勝つなど高校生を３連破した。同種目の最年少Ｖが懸かる超新星が、堂々のベスト８入りを決めた。

張本美と松島美は、この後に行われる一般の部の４回戦にも臨む。