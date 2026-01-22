高市総理が表明している衆議院解散。来月8日に行われる総選挙を前に、与野党が相次いで公約を発表しています。

「戦後最短」の選挙戦へ 自民と維新の会が公約を発表

高市早苗 総理大臣

「これは美味しい。美味しすぎます」

高市総理に贈られたのは、福島県特産の干し柿「あんぽ柿」。官邸には福島県知事らが訪れました。

福島県桑折町 高橋宣博 町長

「以前に安倍元総理にもお届けしましたが、『あんぽ柿を食べて、安保国会を乗り切る』という風に」

自民党が21日発表した衆院選の公約では、「安保＝安全保障の強化」が柱の一つとなっています。

都道府県連の幹部を前に、高市総理は…

高市総理

「責任ある積極財政への経済・財政政策の大転換、安全保障政策の抜本強化。大胆な政策改革に今着手しなければ間に合いません」

公約の中には、防衛装備品の輸出を進める政策も…

現在、輸出できる装備品は、殺傷性が低い「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の5つの目的に限られていますが、これを撤廃するとしています。

食料品を2年間に限り消費税の対象としないことについては、国民会議で「実現に向けた検討を加速する」としています。

司会

「新キャッチコピーは…『経済政策も、安保政策も。動かすぞ、維新が。』」

連立を組む日本維新の会も、21日公約を発表しました。

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「高市政権がこれから取り組むべき政策の多くは、維新の会の政策です。維新の会がアクセル役となり維新が動かしていく」

参政党の公約 自民党と親和性はあるが…「ガチンコで戦うことを宣言」

一方、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」。

立憲はこれまで「違憲部分を廃止する」と主張してきた安保法制を、「合憲」とする立場に転換しました。

安保法制は、政府が「存立危機事態」と認定すれば、自衛隊が集団的自衛権を行使できるとするもの。立憲が公明に歩み寄った形です。

そんな中、SNS（X）で「ホントにそっくり」「まんま過ぎてwww（顔文字）」と広まっているのが、「中道」のロゴと中国国旗を掛け合わせたような画像です。

立憲民主党 安住淳 幹事長

「意図的な悪意に満ちた勢力と対峙して戦っていく政党だということ。法的なことも含めて毅然と対応する」

共産党も、公約を発表しました。

共産党 田村智子委員長

「高内政権と正面から対決すること。暮らし、平和、人権を壊してきた、自民党の政治を変える」

物価高対策では、▼最低賃金の時給1700円への引き上げを目指すことを盛り込みました。また、▼防衛費の増額には反対しています。

現在、衆議院では3議席を持つ参政党。高市政権が掲げる政策とは、親和性がありますが…

参政党 神谷宗幣 代表

「今回の選挙は自民党と正面からガチンコで戦うことを宣言したい」

「今回は160以上の候補者を立てて、数の力でこの選挙区を押す選挙戦を党員や候補者の皆さんと一緒に力を合わせてやっていきたい」

一気に選挙モードで各党の公約作りを急ぐ

藤森祥平キャスター：

23日に高市総理が衆議院を解散するということで、各政党が公約作りを急いでいます。21日、22日以降にまとまって各党の公約が発表されることになっています。

小川彩佳キャスター：

政治は一気に選挙モードに入っていっているようにも見えます。一方、世間は選挙モードに入っているのかどうか、周りの反応を含めていかがでしょうか。

トラウデン直美さん：

同世代の話を聞くと、私も含めてそんなに選挙にピンと来ていないように感じます。解散する雰囲気が出始めてから実際に解散がするまでのスピード感が早かったのと、この選挙で何が大きく変わるのか分からないからだと思います。



時間がない中で、大きな政党にとっては準備を急いで進められるのかもしれませんが、新人や小さな政党にとっては準備がより大変になりそうなので、どういった選挙になるのか気になります。

小川キャスター：

選挙戦の中で、トラウデンさんが注目している争点はありますか。

トラウデンさん：

一番は、混迷を極める国際情勢の中で外交をどのようにするのかが気になります。



今回の選挙に限らず、SNSで目を覆いたくなるようなヘイトもあるので外国人の問題で、解決するべきところは進めていただきつつ、対立や分断が大きくならないような進め方をしてくれるような政策を提言してくれるといいなと思います。

