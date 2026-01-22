HIPSHOP×PEANUTSが野球デザインに♡家族で楽しめる新作ボクサー登場

日常をちょっと楽しく、自分らしく彩りたい。そんな気分に寄り添うアンダーウェアブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】から、世界中で愛される【PEANUTS(ピーナッツ)】の仲間たちが主役の新コレクションが登場します。今回は野球チームのユニフォームに身を包んだスヌーピーたちがデザインされたベースボールモチーフ。大人もキッズも一緒に楽しめるラインナップで、毎日のインナー選びがちょっとワクワクする時間に変わります♪

ベースボールモチーフの新作デザイン

HIPSHOP PEANUTS Series “BASEBALL DESIGN”は、野球のユニフォームを纏ったスヌーピーとPEANUTSの仲間たちを、HIPSHOPおなじみのボクサーパンツに落とし込んだ新コレクション。

通常シリーズとは印象が異なるアースカラーベースのボディで、スポーティーかつ大人も取り入れやすい雰囲気に仕上がっています。

単品デザインは全6種類展開で、隠れたところまで遊び心を楽しめるのが魅力です。

フォーティーセブン新作♡無地が映える洗練キャップで大人カジュアル

快適さにこだわったユニセックス設計

ボディ素材には、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用。汗を素早く発散し、さらりとした肌触りをキープします。

転写プリントポリエステル成型-前閉じタイプで、シームレス仕様のため性別を問わず着用可能。スポーツやフィットネスなどアクティブなシーンはもちろん、デイリーインナーとしても快適に使えます。

ギフトにも選びやすい機能性とデザイン性を両立した一枚です。

キッズサイズも揃うファミリー展開

ADULT SIZE

価格：全6種・各2,800円(税込)

KIDS SIZE

価格：全6種・各2,500円(税込)

新コレクションはキッズサイズも全ラインナップ展開。おとなサイズはS・M・L・LLの4サイズ、こどもサイズは110・130の2サイズを用意しています。

家族でお揃いにしたり、チームや仲間同士で選んだりと、PEANUTSの世界観を幅広い世代で楽しめるのが嬉しいポイント。

パッケージを並べると「プレイボール！」の声が聞こえてきそうな、ワクワク感あふれるデザインにも注目です。

発売日：2026年1月23日(金)

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

毎日をもっとプレイフルに

HIPSHOPとPEANUTSが届ける”BASEBALL DESIGN”は、インナーでありながら気分を高めてくれる存在。機能性に優れた素材と、遊び心あふれるデザインが、忙しい日常に小さな楽しさをプラスしてくれます。

お気に入りのキャラクターを選んで、家族や仲間とリンクコーデを楽しむのもおすすめ♡かわいいPEANUTSの仲間たちと、毎日をもっと自分らしく、もっと楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか。