元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。モー娘。の派生ユニット「タンポポ」のメンバーの夫に現役のプロ野球選手や元プロ野球選手が多いことについて語った。

この日はモー娘。OGの矢口真里と出演。石川は「私と矢口さんは『タンポポ』ってユニットで一緒だった」と話した。

「タンポポ」はモー娘。の派生ユニット。時代ごとにメンバーが異なり、第1期が石黒彩、飯田圭織、矢口の3人、第2期が飯田、矢口、石川、加護亜依の4人、第3期が石川、紺野あさ美、新垣里沙、当時「メロン記念日」の柴田あゆみの4人。

石川は「タンポポも初代、2代目、3代目ってあって、柴ちゃん（柴田）と久しぶりにカジュアルディナーショーやった。3代目タンポポで、私と柴ちゃんと紺野あさ美ちゃんと新垣里沙ちゃんの4人だったんですけど、『BE HAPPY 恋のやじろべえ』歌ったり。しかも、4人中3人の旦那がプロ野球選手。しかもみんなピッチャーで。うちと柴ちゃんちは現役はやめてコーチとかやってる。こんこん（紺野）の旦那さんはまだ現役で」と明かした。矢口は「凄くない！？」と驚いた。

石川の夫は巨人の野上亮磨コーチ、柴田の夫はロッテの南昌輝コーチ、紺野の夫は日本ハムの杉浦稔大投手。

石川は「結婚した時期はバラバラだし、野球っていろんなポジションがあるじゃないですか。でも里田まいちゃんのマー君（田中将大）もそうですけど、みんなピッチャー」と続けた。矢口は「凄！みんなスターと結婚してるじゃん。ピッチャーなんて、花形。スターじゃないですか」とリアクションした。

石川は「まいちゃんは雲の上なんですけど」と謙遜した上で、「誰が想像したんだろうってくらい。みんなそれぞれまさか運命の相手が同じ職業だなんて」と驚いた。