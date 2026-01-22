ディズニー＆ピクサー映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開）の発表イベントが２２日、都内で開催され、日本語吹き替えの主人公・メイベル役を俳優・芳根京子（２８）が務めることが発表された。

イベントでは芳根がバックパネルをぶち破ってサプライズ登場。パネルを破るのにてこずり「思ったより（壁が）強くて…リハーサルは１回でスッと行けたんですけど」と苦笑いだった。

「（ディズニー＆ピクサー映画は）優しさや愛がスッと入ってきて、何度も涙したし、何度も救われたし、何度も希望をもらった作品がたくさんある」とし、オーディションを経てのメイベル役が決まった時は、仕事で訪れていたイタリア・ベネチアの船着き場でマネジャーから伝えられ「やったー！！」と大声を出して喜んだという。

映画は主人公の大学生がロボット動物のビーバーに意識を転送させ、森の動物たちと絆を強めていく物語。動物に意識を転送できるならばという問いに、芳根は「ウチでフェレットを飼っておりまして、日々見ているのにいまだに（胴体が）『長っ！』と思う。フェレットになって長さを体験したい」と話した。