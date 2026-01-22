古い家の放置や隣家との境界トラブルなど、不動産の相続にまつわるトラブルは枚挙にいとまがありません。親が元気なうちに調査や処理方法を決めておかないと、のこされた“負動産”の処分に頭を抱える可能性も……。日経マネー（編）の書籍『絶対に避けたい！損する相続実例25』（日経BP）より、60代女性の事例とともに、「売れない物件の相続リスク」について解説します。

父がのこした「駅徒歩5分の商業地」に建つ一軒家

［図表1］相続関係図 出典：『絶対に避けたい！損する相続実例25』（日経BP）より抜粋

Aさんの父が亡くなり、現金、実家の不動産、貸家の一軒家が残された。遺産は高齢の母がすべて相続したが、いずれは妹と2人で相続することになる。Aさんが遺産を調べてみたところ、貸家の一軒家に問題が発覚。

［図表2］父が残してくれた一軒家は“負”動産 出典：『絶対に避けたい！損する相続実例25』（日経BP）より抜粋

首都圏に住む60代半ばの女性のAさんは昨年、父を亡くした。父の遺産は相続人となる母と妹と自分の3人で話し合い、一旦、すべて母の名義にすることにした。

Aさんは独身で一人暮らし。妹は結婚して地方在住だ。実家で1人になった母は、しっかりしているとはいえ90歳を超えている。いずれ訪れる次の相続では自分が手続きなどをする立場になるだろうと考えたAさんは、親の財産について調べてみることにした。

無道路地、再建築不可…父の見立てもむなしく、価値は“二束三文”

母名義となった父の主な遺産は現金と母が住む実家、そしてかつて人に貸していたが現在は空き家の一軒家だ。場所は都心近郊の駅から徒歩5分の商業地で、面積は30坪。

生前、父は「あそこは高く売れるぞ。俺が死んだら処分していいからな」と言っていたことを覚えていたが、何年もほったらかしになっていた。Aさんは調査を兼ね、久しぶりにその空き家を見に行くことにした。

実際に目にした建物はすっかり朽ちていてとても住めそうにない感じだった。帰り際、Aさんは駅前の不動産会社に立ち寄り、どのくらいで売れそうかを尋ねてみることにした。すると店主は「その物件は二束三文にしかならないよ」と言う。道路に接していない「無道路地」だからというのがその理由だった。

「無道路地だから二束三文」と言われても納得がいかないAさん。後日、相続全体の対策も含めて、不動産に詳しい知り合いの税理士に相談に乗ってもらった。

改めて税理士が調べたところ、問題の空き家は、実態として公道につながる通路があり、通行権（民法上の囲繞地［いにょうち］通行権）はあるが、他に何の権利もない袋地に建っていることが判明した。

「再建築はできません。お金をかけてリフォームでもすれば住むことはできるでしょうが、土地代とリフォーム代と合わせて数千万円を出してまで、道路に接していない土地を買いたいと思う人はまずいないと思いますよ。不動産屋さんの言う通りでしょうね」というのが税理士の見立てだ。

このままでは相続税600万円…税理士の警告に動揺するAさん

税理士は続けて、「対策としては隣接地の所有者に買ってもらう、公道までの通路となる土地を売ってもらうなども考えられますが、のんびりしていると大変なことになりますよ」と言い始めた。

税理士の説明によると、相続となった場合、空き家の土地は二束三文ではなく、公道に接していると仮定して算出した価格で資産評価されるという。

税理士の見積もりでは土地の評価額はざっと3000万円。母名義の現金と自宅不動産だけで相続税の基礎控除の枠を超えている。空き家の土地も相続税の対象となるのは確実だ。

「今のまま姉妹で空き家を相続した場合、税率が20％だと仮定すると600万円の相続税が発生します」と警告されてしまった。

自分も妹も自宅があり、これから空き家を使う予定はない。売っても二束三文。おまけに母が亡くなると600万円の相続税が発生すると聞かされたAさん。慌てて妹に電話をすると「お姉ちゃんに任せた！」母は「お父さんは価値があると言ってたんだけどねえ」と頼りにならない。

「二束三文でも、お母さんが元気なうちに手放しておいた方がいいかもしれませんね」という税理士のアドバイスを真剣に検討している。

【解説】“負動産”を相続するなら、親が元気なうちに調査を

ADVISER：ジーマック松木事務所 代表取締役

税理士・特定社労士・行政書士・宅建士

松木 昭和さん

不動産の場合は“負”動産とか“腐”動産と書いたりしますが、プラスじゃない相続財産は生前に処分とか処理をしておかないと相続人に思わぬ負担を強いることになります。

お父さんが残した貸家も原野などと同じ負動産の典型です。駅前の利便性の高そうな土地なので、リフォームして住むことは可能でしょう。ただ、担保価値はありませんからローンは組めません。数千万円の手持ち資金をつぎ込んでまで袋地を買おうという人はまずいません。賃貸経営のノウハウと資金があるなら、リフォームして貸す手もありますが、Aさんにはハードルは高いでしょう。

どうして接道しなくなってしまったのか。恐らくお父さんがその家を買った後に土地に関わる何らかのトラブルがあったのだと思います。お元気だった頃にその経緯を調べて、確定測量図などを作っておけば処分も多少は楽だったはずです。

不動産の相続にまつわるトラブルは枚挙にいとまがありません。共有地や道路の使用権、掘削許可の有無など、現場ではいろいろな問題が出てきます。相続予定の不動産があるなら、親が元気なうちに信頼できる不動産業者、不動産に詳しい相続の専門家などに依頼して、価値や処分方法などを調べておいた方がよいでしょう。

測量して隣地との境界を確定しておくのも有効な準備ですが、測量を邪魔する隣人、境界確定の書類に押印を拒否する隣人などは珍しくありません。生前の父ならはんこを押したかもしれないが、娘が来ても拒否ということもよくあります。気になる土地があるなら、専門家への相談をお勧めします。

日経マネー（編）