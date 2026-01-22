＜反抗期が異常？＞「子どもの反抗的な態度がひどくて…」という親の辛い気持ちが和らぐ新事実とは
思春期と重なることも多い、子どもの反抗期。あれほど可愛かったわが子が、別人のように感じられることもあります。暴言を吐かれる、話しかけても無視されるなど、メンタルをやられてしまうママも珍しくありません。
今回ママスタコミュニティに投稿してくれたのも、そのうちのママのひとり。激しい反抗期に「もう限界」だとか。
息子の反抗がひどいのは、親子の信頼関係がないせい？
息子さんは高校2年生。最近の様子はといえば……。
『返事もろくにせず、私が話しかけても声が小さく何を言っているのかわかりません。何か聞いても単語が返ってくるだけで、会話も続かない。そのくせ私の言葉の揚げ足を取り、反論してきます。笑顔もないし、まるっきり人が変わったよう。きっと私のことが嫌いなのだと思います。反抗期のない子がうらやましい』
親から自立しようとする時期なのは頭ではわかっていても、寂しくてたまらないとか。「一緒に歩いていてもどんどん先に歩いていってしまうし、何を考えているのかまったくわかりません」と、投稿者さん。
『うちにも高2の息子がいるけど、そこまでではない。心配するレベル。学校が楽しくないとか友達とうまくいっていないとか、何かあると思う』
心配する方々からのコメントが届きました。他に「返事もろくにしないなんて、異常じゃない？」「お互いの信頼関係が築けていないとそうなるよね。“ときすでに遅し”だろうけど」といった声もあります。
ちなみに投稿者の息子さんは学校には楽しく通っており、友達もちゃんといるとのこと。このあたりは心配ないようですが、息子さんの反抗期はやはり異常なレベルなのでしょうか。そして投稿者さんは子育てをするなかで、親子の信頼関係を築くことに失敗してしまったのでしょうか。
まったく問題ない。それは多くの子が迎える、典型的な反抗期！
とはいえ、こうしたコメントは少数派。集まった声のほとんどは「それってごく普通」「正しい典型的な反抗期だよ」といった意見です。
『わが家の高2長男のことかと思った。気力も覇気もない。ボソボソしゃべるから聞き返すと、「何回も言わねーよ」と言われる。たいていは無視。疲れる』
他にもやはり息子さんの声が低すぎて聞き取れないという方はおり、「しゃべる言葉が全部“ボーボーボー”に聞こえるという話を何かで見たけど、私もそう。マジで聞き取れない」とか。これまでの可愛かった声のイメージと低い今の声とのギャップで、余計に聞き取りづらいのでしょうか。
『うちも同じ。高1になって収まったかなと思っていたら、2年生になってまたちょいちょい出てきた。私にも「うるさい！」とか言うし、妹にはガチ切れ。見ていて幼稚で恥ずかしい』
この方が幼稚だと感じるのは、息子さんが変に大人ぶっているところ。「親なんて別に怖くない」という態度をむず痒く感じてしまうようです。
高校生になれば反抗期が落ち着きはじめる子も多いようですが、個人差は当然あります。同じく高校2年生からお子さんの反抗期がはじまったという方もいて、「理屈っぽくて、本当にムカつく」とか。やや遅めの反抗期には、自分はもう大人だとアピールしたがる傾向があるのかもしれません。
『うちの女子も同じ。今は反抗期ない子が多いのか、周りは仲よし親子が多い。同じように反抗期の子を持つ親の話を聞くと、ホッとする』
投稿者さんもうらやむように、最近は反抗期が緩やかな子もいるようです。親子で何でも言い合える関係性がうまく築けていたり、もともとが穏やかな性格の子だったり。なかには親の顔色をうかがっている子もいたりと、さまざまな理由がありそうです。
変化した息子さんに合わせて、ママもモードチェンジをしてみては
息子さんと会話が成り立たないことを嘆く投稿者さんですが、反抗期であればそれは当たり前のこと。
『急ぎの用やちゃんとした返事が欲しいときは、同じ家にいてもLINEで聞いたらいいよ』
高校2年生といえば、これから進路選択に向けた話し合いが増える時期です。このままでは意思確認が難しそうなら直接対面ではなく、テキストでやり取りするのも一案。文字として残るので、息子さんもとりあえずは確認をするはずです。
『なんならマシなほうかも。うちの兄貴なんて暴れて壁に穴を空けていた（笑）。しばらくしたら収まっていたし、今はちゃんと働いて子どもを育てている。母の介護もしているよ』
ママスタセレクトにも反抗期のお子さんについての記事は多数あがっています。イライラして壁に穴を開けた子の話から、家族に暴言を吐きまくる子の話まで、投稿者の息子さんなど可愛く思えてくるほどです。コメントによればかつては壁に穴を開けた子も今は介護をしてくれるというのですから、今の息子さんも「人が変わった」わけではないのでは。「私のことが嫌いなのだと思います」とのことですが、とんでもない。何をしてもママが自分を見捨てないと知っているからこそ、安心して反抗できているのです。
『小学生の頃のように、ごちゃごちゃ言い過ぎなのでは？ 言いたいことの8割はガマン、どうしても大事な2割を言うくらいでちょうどいいよ』
「あまり口うるさく言わないほうがいい」というアドバイスは複数ありました。人が変わってしまったような息子さんに合わせて、投稿者さんも反抗期対応モードにシフトチェンジしてみてはいかがでしょう。息子さんの言動に一喜一憂せず、ドンと構えてみるのです。腹が立つことは適当にスルーして、本当に大事なときだけビシッと言う。親から離れようともがいている息子さんのフォローをするつもりで、ママも少し距離を取ってみるのがよさそうです。反抗期は、信頼されているがゆえの甘え。そう考えれば、少しは気持ちも楽になりそうですよ。