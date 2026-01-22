¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¤Ï»ÖÅÄÀéÍÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¥Ú¥¢¤Ç»²Àï¡¡1²óÀï2²óÀï¶¦¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡Ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ó
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º2026(20Æü¡Á25Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿)
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¸Þ½½ÍòÍ¼ÓÁª¼ê¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤é¿·¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸BIPROGY½êÂ°¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¥ª¡¼¥×¥ó2025½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿郄¶¶ÈþÍ¥Áª¼ê¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£1²óÀï¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯71°Ì¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤ò2-0(21-18¡¢21-13)¤Ç·âÇË¤¹¤ë¤È¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2²óÀï¤Ï³«ºÅ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯43°Ì¤Î¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤Ë4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÂ³¤±¤ë¸Þ½½Íò¡¦郄¶¶¥Ú¥¢¡£ÃæÈ×¤Ç1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤âµÕÅ¾¤òµö¤µ¤º¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤âÀèÀ©¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¡¢¸Þ½½Íò¡¦郄¶¶¥Ú¥¢¤¬2-0(21-15¡¢21-8)¤Ç¾¡Íø¤·¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£