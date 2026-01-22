フジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」は２１日、第２話を放送。その中で、チェン（大森南朋）が、中学時代の映画研究部での素材を探し出し、ベータのビデオテープを発見。だが「Ｎｏ．１２」のテープだけがないことが、ネットで話題となった。

第２話では、チェンが映画研究部時代に撮影したビデオテープを自宅で探し出し、デジタル化してユン（反町隆史）、キンポー（津田健次郎）、喫茶店の店員・白馬（福本莉子）に見せる。ビデオの中は映画研究部の顧問・マチルダ（木竜麻生）が振り付けを練習している映像で、３人はその姿を懐かしがる。

このベータテープは全部で「Ｎｏ．１３」まであったが、なぜか「Ｎｏ．１２」だけ見つからない。この日の放送では、「Ｎｏ．１２」は見つかっておらず、ネットでは「ビデオの欠番１２は、ウルトラセブンオマージュだろうね」「Ｎｏ．１２のビデオがないのは、ウルトラセブン的なネタかな」「ＮＯ１２だけ無いっていうのは、まさかウルトラセブンのオマージュじゃないだろーな？」「１２がない？ウルトラセブン？」と、ウルトラセブンを思い起こすという声が多数。

ウルトラセブンは、１２話「遊星から愛をこめて」が欠番扱いで、再放送はされていない。差別的表現があったと言われている。

「ラムネモンキー」は現代と１９８８年時代を描いたもので、特に８８年では懐かしいアニメ、映画、芸能人、風俗などの話題が盛りだくさん。第２話でも超時空要塞マクロスに出てくるミンメイや、ブルック・シールズ、麻宮サキ、「炭酸飲んだら骨が溶ける」など、８０年代の懐かしワードが続々。

それだけにネットも１２番欠番に、懐かしいテレビ番組を思い起こしたのかもしれない。