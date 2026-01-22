韓国メディア「中央日報」（ウェブ版）が2026年1月21日、韓国出身の元大リーガー、チュ・シンス（43）の特集記事を組み、26年米野球殿堂入りを巡る記者投票で獲得した票を「価値ある3票」と評した。

得票率5％に届かず27年以降の選出資格失う

米野球殿堂は21日（日本時間）、全米野球記者協会（BBWAA）の記者投票で決まる26年の殿堂入り選手を発表した。

シアトル・マリナーズ、テキサス・レンジャーズなどでプレーしたチュ氏は、資格初年度となる今回の投票で3票に終わり、得票率5％に届かず、27年以降の選出資格を失った。

チュ氏は、韓国プロ野球（KBO）を経ずに大リーグに挑戦した。

00年にマリナーズと契約し、05年に大リーグデビューを飾った。大リーグでは、クリーブランド・ガーディアンズ、シンシナティ・レッズ、テキサス・レンジャーズでプレーし、22年から3年間、KBOリーグでプレーした。

大リーグの通算成績は、打率.275、218本塁打、782打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.824だった。218本塁打は、大谷翔平選手（ドジャース、31）に抜かれるまで、大リーグのアジア出身打者の最多記録だった。

韓国プロ野球のレジェンドであるチュ氏。「中央日報」は、「チュ・シンスの価値ある3票」とのタイトルで、今回の投票結果を報じた。

記事では「チュ・シンスは、最低得票率に届かず候補資格を失ったものの、韓国人として初めて殿堂入り候補に名を連ねた。このことは非常に意義深いことだ」とし、こう続けた。

「韓国人選手として意義ある足跡を残し美しい退場を果たした」

「チュ・シンスの功績は大きく、大リーグの舞台を先に駆け抜けたパク・チャンホ（52）やキム・ビョンヒョン（47）らも成し得なかった快挙だ。予想通り、今回の投票では候補資格維持のための得票率下限（5％）を超えられなかったが、それでもアジア選手として3票の支持を得た点は大きな収穫として残った。歴代アジア人大リーガーの中で、殿堂入りメンバーは日本の鈴木一朗（53）が唯一である」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は、「韓国人として初めて殿堂入り候補に名を連ねたチュ・シンスの挑戦は、1年で幕を閉じた。しかし、韓国人選手として意義ある足跡を残し美しい退場を果たした。そもそも、殿堂入り候補に名を連ねられること自体が光栄なことだ。それだけ大リーグで存在感を示さねばならないからだ」と報じた。

米野球殿堂の候補者は、大リーグで10シーズン以上プレーし、現役引退から５年以上経過した選手の中から選出される。得票率75％以上を記録した選手が殿堂入りする。得票率が75％に満たなかった選手は、得票率が５％以上であれば、翌年も候補に残るが、得票率が５％未満の場合、BBWAAの投票による殿堂入りの資格を失う。