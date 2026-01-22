日本野球機構（ＮＰＢ）は２２日、今季から導入される「１リーグ３地区制」の２軍公式戦名称を「ファーム・リーグ」と発表し、日程も発表した。

巨人は西武、ＤｅＮＡ、ハヤテ、中日と中地区。

東地区は楽天、オイシックス、ロッテ、ヤクルト、日本ハムの５球団。

西地区はオリックス、阪神、広島、ソフトバンクの４球団。

競技普及や振興、移動経費削減や選手負担の軽減などのため、昨年までのイースタン、ウエスタン・リーグを統合して再編した。

試合数は１球団１３５〜１４４試合で、地区内チームと約７割、地区外チームとの交流戦が約３割の見込み。

巨人２軍は同地区との対戦を８２試合、他地区との交流戦を６２試合の計１４４試合の予定。開幕戦は３月１４日のオイシックス戦（Ｇタウン）。開幕２カード目は３月１７日からＧタウンでの中日３連戦となった。

昨年までの対戦が少なかったカードや、２軍本拠地以外の球場での主な試合は以下の通り。

４月３日からはソフトバンクとＧタウンで３連戦。

５月１日から広島とＧタウンで３連戦。

５月２９日からは阪神とＧタウンで３連戦。

６月５、６日はナゴヤ球場で中日戦、７日は浜松で中日戦。

６月２３日からは敵地タマスタ筑後でソフトバンク３連戦。同２６日からは敵地ＳＧＬで阪神と３連戦。巨人２軍が阪神のファーム新球場で公式戦に臨むのは初。

８月１、２日はひたちなか、いわきで楽天２連戦。

８月７日からは千葉・浦安でロッテ３連戦。

８月２０日は東京ドームでナイターでハヤテ戦。

８月２５日からはバンテリンドームで中日３連戦、いずれも午前１０時２０分開始。

９月１日からはオリックスとＧタウンで３連戦。

９月１１日からはジャイアンツ球場でハヤテ３連戦。Ｇ球場で今季唯一の２軍公式戦となる。

９月１５日には石川県内でオイシックス戦。

各地区ごとに打者・投手に対して現在規定されている各賞を表彰。

各地区の優勝３球団と２位で勝率１位だったワイルドカードチームの４球団により、準決、決勝方式のファーム日本選手権（日程・開催地未定）を開催する。今季に限りフレッシュオールスターはセ・パに分かれて行う。