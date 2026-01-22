「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日午後１時現在でＧＲＣＳ<9250.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



ＧＲＣＳは前日まで２営業日連続して１本値でストップ高に買われる人気となっていたが、値幅制限が拡大されたきょうも上値指向が強く、一時５３３円高の２１３８円まで値を飛ばす場面があった。ただ、その後は目先筋の利食いに上げ幅を縮小している。フィックスターズ<3687.T>と資本・業務提携することを決議したと発表したことが急速人気化の背景にある。独自のＡＩモデルを共同開発する方針にあり、資本面では、Ｆスターズ傘下のＦｉｘｓｔａｒｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔを割当先とする１１万５０００株の第三者割当増資を実施することで、これに伴う経営基盤の強化と業容拡大効果への期待が膨らんだ。



出所：MINKABU PRESS